У Шэрон Стоун умер маленький племянник. Актриса показала последнее фото из реанимации

Мальчик был третьим ребенком брата актрисы, Патрика, и его супруги Таши. В соцсети поклонники Стоун выражают ей и ее семье соболезнования в комментариях под печальной новостью

У Шэрон Стоун умер маленький племянник / Фото: Getty Images, instagram.com/sharonstone

Несколько дней назад Шэрон Стоун, которая сейчас пребывает в Венеции, где прошел показ Dolce & Gabbana, попросила всех своих подписчиков молиться за здоровье ее 11-месячного племянника Ривера. У малыша отказали все органы, он был срочно доставлен в госпиталь.

Мой племянник и крестник Ривер Стоун сегодня был обнаружен в своей кроватке с полным отказом всех органов. Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо, – написала тогда Шэрон в Instagram.

Реклама

Скриншот: Instagram

К сожалению, мальчика не удалось спасти. Стоун сообщила о смерти Ривера, опубликовав трогательное видео с малышом под песню Эрика Клэптона Tears In Heaven.

Реклама

В комментариях многие выразили соболезнования актрисе и ее родным.

О, Шэрон...Мне очень жаль слышать об этом. Посылаю вам много любви.

Выражаю мои глубокие соболезнования вашей семье.

Этот прекрасный ангел сейчас в руках Господа.

Молюсь за маленького ангелочка, соболезную.

Скриншот: Instagram

Ранее мы сообщали о том, что умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс. Недавно умерла звезда сериалов "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня" Татьяна Жукова-Киртбая, которая также снялась в фильме "Москва слезам не верит", продолжала принимать участие в съемках вплоть до своей смерти. Актрисе был 81 год. Что именно стало причиной смерти – пока не раскрывается.

Как певица и актриса Алина Гросу пережила потерю бабушки – смотрите в видеосюжете: