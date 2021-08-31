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У Шэрон Стоун умер маленький племянник. Актриса показала последнее фото из реанимации

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
31 августа, 11:38
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Мальчик был третьим ребенком брата актрисы, Патрика, и его супруги Таши. В соцсети поклонники Стоун выражают ей и ее семье соболезнования в комментариях под печальной новостью
У Шэрон Стоун умер маленький племянник
У Шэрон Стоун умер маленький племянник / Фото: Getty Images, instagram.com/sharonstone

Несколько дней назад Шэрон Стоун, которая сейчас пребывает в Венеции, где прошел показ Dolce & Gabbana, попросила всех своих подписчиков молиться за здоровье ее 11-месячного племянника Ривера. У малыша отказали все органы, он был срочно доставлен в госпиталь.

Мой племянник и крестник Ривер Стоун сегодня был обнаружен в своей кроватке с полным отказом всех органов. Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо, – написала тогда Шэрон в Instagram.

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Скриншот: Instagram

К сожалению, мальчика не удалось спасти. Стоун сообщила о смерти Ривера, опубликовав трогательное видео с малышом под песню Эрика Клэптона Tears In Heaven.

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В комментариях многие выразили соболезнования актрисе и ее родным.

  • О, Шэрон...Мне очень жаль слышать об этом. Посылаю вам много любви.
  • Выражаю мои глубокие соболезнования вашей семье.
  • Этот прекрасный ангел сейчас в руках Господа.
  • Молюсь за маленького ангелочка, соболезную.
Скриншот: Instagram

Ранее мы сообщали о том, что умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс. Недавно умерла звезда сериалов "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня" Татьяна Жукова-Киртбая, которая также снялась в фильме "Москва слезам не верит", продолжала принимать участие в съемках вплоть до своей смерти. Актрисе был 81 год. Что именно стало причиной смерти – пока не раскрывается.

Как певица и актриса Алина Гросу пережила потерю бабушки – смотрите в видеосюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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