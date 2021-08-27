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У Тома Круза угнали элитный BMW во время съемок Миссия невыполнима 7 в Великобритании

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
27 августа, 16:54
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Ворам удалось "провернуть" все за несколько минут почти сразу после того, как авто было припарковано. Более того, вместе с дорогой машиной украли и ее ценное содержимое
Том Круз
Том Круз / Фото: Getty Images

Элитный BMW Тома Круза, который пришел на игру Уимблдон с предполагаемой возлюбленной, был припаркован возле Гранд-отеля в британском городе Бирмингем. Воры использовали специальный сканер, чтобы сделать копию сигнала с брелка с бесконтактным ключом. Им это удалось сделать за несколько минут, пока Круз был задействован в сценах в местном ТРЦ со своей коллегой, Хейли Этвелл.

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Как пишет Daily Mail, Том Круз был в ярости, когда телохранитель сообщил ему о пропаже. К счастью, полиции удалось разыскать BMW с помощью встроенной системы отслеживания в авто. Чего не скажешь о содержимом машины, которое актер не раскрывает, но известно, что вещи стоили целое состояние – несколько десятков тысяч долларов.

У Тома Круза угнали авто во время съемок "Миссия невыполнима 7" в Великобритании
У Тома Круза угнали авто во время съемок "Миссия невыполнима 7" в Великобритании / Фото: Скриншот из Daily Mail

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" проходят в несколько странах. До этого Том Круз снимался в Норвегии, в Италии и в ОАЭ, где он был очень строг с членами съемочной группы, которые не хотели придерживаться карантинных правил.

Премьера фильма ожидается 27 мая в 2022 году.

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Как Том Круз в прошлом году приезжал в Украину и ездил в метро – смотрите в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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