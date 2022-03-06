Убежала из России или тяжело заболела? Фанаты в растерянности из-за исчезновения Аллы Пугачевой

Каждый год фанаты встречаются с Примадонной возле ее замка по случаю праздника желтых цветов. Но на этот раз она к народу не вышла...

Примадонна еще больше запутала народ. / Фото: Instagram

Сегодня поклонники Аллы Борисовны, которая попала в черный список музыкального канала России, по традиции собрались у замка звезды, чтобы поздравить ее с праздником желтых цветов. Фаны привезли Примадонне корзину желтых цветов. Однако подарки удалось передать через охранника.

Также лично телохранитель вынес народу две большие коробки подарков, сказав, что это от Аллы Борисовны. В коробке, кроме цветов, лежала еще и записка якобы от Пугачевой, сообщает "КП".

Реклама

Управляющая имением зачитала на публику следующие строки: "Алла Борисовна просила передать здоровье и благополучие всем". Потом женщина произнесла слова, которые обычно говорит Пугачева: "Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!". Однако сама Примадонна так и появилась.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фанаты вообще в шоке, ведь Алла Пугачева уже несколько дней не появляется на публике. Одни считают, что Примадонна точно уехала из России, другие же предполагают, что звезда тяжело больна.

Реклама

Отметим, праздник желтых цветков Алла Пугачева придумала, когда ей было 16 лет. Она выходила с букетом желтых цветов на центральную улицу в Москве и преподносила каждому встречному по цветку.

Позже, когда она стала знаменитой, то в первое воскресенье марта начала собирать близких в ресторане или дома. И тогда роскошные букеты дарили ей. Также к дому звезды приезжают ее фанаты. Алла Борисовна появляется на башне, откуда машет им ручкой и поздравляет с праздником.

Напомним муж Пугачевой Максим Галкин один из первых прокомментировал вторжение России в Украину. Однако многие россияне раскритиковали шоумена за его позицию.

Реклама

Ранее появилась информация о том, что Земфира и Рената Литвинова также покинули Россию.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.