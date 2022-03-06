Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Егоровой

Что с королевой?

План Бобула

Близнецы Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Убежала из России или тяжело заболела? Фанаты в растерянности из-за исчезновения Аллы Пугачевой

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 марта, 19:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Каждый год фанаты встречаются с Примадонной возле ее замка по случаю праздника желтых цветов. Но на этот раз она к народу не вышла...
Примадонна еще больше запутала народ.
Примадонна еще больше запутала народ. / Фото: Instagram

Сегодня поклонники Аллы Борисовны, которая попала в черный список музыкального канала России, по традиции собрались у замка звезды, чтобы поздравить ее с праздником желтых цветов. Фаны привезли Примадонне корзину желтых цветов. Однако подарки удалось передать через охранника.

Также лично телохранитель вынес народу две большие коробки подарков, сказав, что это от Аллы Борисовны. В коробке, кроме цветов, лежала еще и записка якобы от Пугачевой, сообщает "КП".

Реклама

Управляющая имением зачитала на публику следующие строки: "Алла Борисовна просила передать здоровье и благополучие всем". Потом женщина произнесла слова, которые обычно говорит Пугачева: "Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!". Однако сама Примадонна так и появилась.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию
Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фанаты вообще в шоке, ведь Алла Пугачева уже несколько дней не появляется на публике. Одни считают, что Примадонна точно уехала из России, другие же предполагают, что звезда тяжело больна.

Реклама

Отметим, праздник желтых цветков Алла Пугачева придумала, когда ей было 16 лет. Она выходила с букетом желтых цветов на центральную улицу в Москве и преподносила каждому встречному по цветку.

Позже, когда она стала знаменитой, то в первое воскресенье марта начала собирать близких в ресторане или дома. И тогда роскошные букеты дарили ей. Также к дому звезды приезжают ее фанаты. Алла Борисовна появляется на башне, откуда машет им ручкой и поздравляет с праздником.

Напомним муж Пугачевой Максим Галкин один из первых прокомментировал вторжение России в Украину. Однако многие россияне раскритиковали шоумена за его позицию.

Реклама

Ранее появилась информация о том, что Земфира и Рената Литвинова также покинули Россию.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич. Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим летчикам подняться в воздух. Герой Украины (посмертно).

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Капитан запаса Сергей Чижиков, мобилизованный сотрудник Укрпошты, сбил российский самолет, бомбивший Чернигов. Новейший Су-35 (стоимость - $50 млн) был уничтожен почтальоном-ракетчиком с помощью ПЗРК «Игла-1». Точная доставка "бандероли" - гордимся!
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять