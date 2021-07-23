Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Скандал с Zivert

МакSим хуже

Памяти Ступки

LOBODA об украинцах

Все боятся Гарри

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

Участник Чайфа потроллил российские СМИ: именно он "выгнал" из дома жену, избившую сына Пьехи

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
23 июля, 12:04
Копировать ссылку
Недавно в СМИ появилась информация о том, что супруг женщины, избившей сына Стаса Пьехи, выгнал ее из дома. Оказалось, что журналисты случайно дозвонились не ему, а Владимиру Бегунову из группы "Чайф"
Владимир Бегунов разыграл журналистов, которые позвонили ему по ошибке
Владимир Бегунов разыграл журналистов, которые позвонили ему по ошибке / Фото: instagram.com/chaif_band

Об этой ситуации стало известно на странице группы "Чайф" в Instagram. Там участники легендарного коллектива пристыдили журналистов за то, что те не проверили контакты, перепутав номер телефона Владислава Безбородова, мужа избившей сына Пьехи женщины, и дозвонились Бегунову.

Бегунову звонят с вопросами футбольному судье Владиславу Безбородову, как бы странно это ни звучало. Убедить журналистов, что они звонят не тому человеку, нет никакой возможности. Прямое отрицание только подбадривает их. Самое ужасное, что и откровенному троллингу, в котором наш Бегунов специалист, журналисты тоже поверили! – пишут участники "Чайфа".

Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи
Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Музыканты посоветовали журналистам тщательно проверять базу контактов и имена.

Звоните пресс-секретарю или представителю персоны. Дайте нам возможность действительно уважать вас, а не только ради вежливой фигуры речи, – написали артисты.

Отметим, что ранее ряд российских СМИ сообщил, что Безбородов после конфликта якобы выгнал свою супругу из дома. Оказалось, что такой фейк распространял Бегунов.

Напомним, инцидент с сыном Стаса Пьехи произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга певца с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей.

Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. Мальчик получил многочисленные травмы.

В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
75-летняя Шер на прогулке в Италии
Все обсуждают
Лобода впервые прокомментировала концерт в Одессе
Быть в курсе
Цитата дня

Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая, когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью.

София Стужук блогер
Стужук обратилась к девушкам
"Секс в большом городе" вернется на экраны
Все, что известно о сиквеле на сегодня
Интересно
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять