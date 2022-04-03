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Будущее в кино под вопросом? Новые проекты Уилла Смита заморожены – все из-за "Оскара"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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3 апреля, 08:47
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Актер переживает сейчас не самое просто время, хотя неделю назад и получил такую долгожданную первую статуэтку "Оскар"
Актер сейчас в центре внимания из-за скандала на "Оскаре"
Актер сейчас в центре внимания из-за скандала на "Оскаре" / Фото: instagram.com/willsmith

Преданная армия поклонников Уилла Смита переживает за будущее артиста, ведь последние новости от голливудской звезды отнюдь не утешительные.

Напомним, стало вчера стало известно, что Уилл Смит добровольно вышел из состава Американской академии киноискусств, а те грозились его оттуда выгнать на 10 лет, чтобы другим неповадно было. Теперь же западная пресса пишет о том, что все новые проекты Уилла Смита, в которых он задействован в той или иной роли, – приостановлены в производстве.

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Уилл Смит с женой Джадой
Уилл Смит с женой Джадой / Фото: instagram.com/willsmith

Так, актер временно прекращает съемки нового фильма Netflix "Быстрый и свободный" и продолжения "Плохих парней". Драма о рабах "Эмансипация" с Уиллом в главной роли уже завершена и увидит свет на Apple TV+.

Очевидно, что все это последствия драки на "Оскаре". В середине апреля Киноакадемия также озвучит свое решение, заберут ли они у Смита его первую и единственную статуэтку "Оскар" и будут ли применены к нему какие-либо другие санкции.

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Уилл Смит

Поклонники также переживают, что из-за инцидента Уилл Смит может преждевременно закончить карьеру. Случится это или нет, покажет время.

Напомним, Уилл Смит на "Оскаре" влепил мощную пощечину другому актеру – Крису Року – за жесткую шутку о жене. Это событие стало одним из самых скандальных моментов этого вечера. После Уилл Смит извинился за выходку, а недавно нарушил молчание и Крис Рок.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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