Уилл Смит на "Оскаре" влепил мощную пощечину другому актеру за жесткую шутку о жене

"Оскар"-2022 не обошелся без скандала. В прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит дал внушительную пощечину Крису Року. Это надо видеть!

Уилл Смит сегодня – настоящий ньюзмейкер. Он стал "Лучшим актером", получив первую в своей жизни статуэтку "Оскар". Но до этого оказался под прицелом камер, так как решил указать на неправоту актеру Крису Року, который выдал неуместную шутку о его жене, актрисе Джаде Пинкетт Смит.

Так, Крис Рок пошутил про открытые отношения пары, а также ​назвал Джаду "Солдат Джейн" из-за ее коротко остриженных волос. Поклонники актрисы знают, что это очень больная тема для жены Смита, ведь она борется с алопецией (облысением).

В итоге Уилл Смит неожиданно поднялся с места, вышел на сцену и ударил Рока по лицу. Затем, как утверждает репортер The Hollywood Reporter Скотт Файнберг, вернувшись на место, Уилл Смит крикнул в адрес Рока такие слова: "Не произноси имя моей жены своим гребаннным ртом".

На момент перепалки у трансляции выключился звук. После перепалки Рок сказал, что это была "величайшая ночь в истории телевидения".

