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Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию Оскар

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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9 апреля, 13:08
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История с неудачной шуткой Криса Рока и ответом Уилла Смита получила неожиданную концовку
Уиллу Смиту запретили появляться на "Оскаре"
Уиллу Смиту запретили появляться на "Оскаре" / Фото: Коллаж: Сегодня

Следующие десять лет Уилл Смит не сможет попасть на церемонию "Оскар". Хотя, очень сомневаемся, что он этого захочет после случившегося.

Напомним, 27 марта на 94-й церемонии вручения кинопремии Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року, который неудачно пошутил над женой Смита, актрисой Джадой Пинкетт-Смит – она побрилась налысо из-за алопеции.

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Джада Пинкет-Смит борется с болезнью уже несколько лет
Джада Пинкет-Смит борется с болезнью уже несколько лет / Фото: instagram.com/willsmith

В результате киноакадемия вынесла приговор Уиллу и запретила ему появляться на церемонии до 2032 года включительно, пишет СNBC.

Правление постановило, что в течение 10 лет, начиная с 8 апреля 2022 года, мистеру Смиту не будет разрешено посещать какие-либо мероприятия или программы Киноакадемии лично или виртуально, – говорится в заявлении президента академии Дэвида Рубина.

Уилл Смит согласился с решением. Ранее он также извинился перед Крисом Роком за свою выходку.

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Кроме того, знаменитый актер принял решение самостоятельно покинуть ряды Киноакадемии, отказавшись от членства. Любопытно, что в этом году, на этой церемонии, Уилл получил свою первую статуэтку "Оскар" в категории "Лучший актер года".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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