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Украина – моя вторая половина! Группа Ногу свело! выпустила трек в поддержку украинцев (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 июня, 13:55
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Российская группа "Ногу свело!" представила новую песню, которую посвятила Украине и ее противостоянию российской агрессии
Группа "Ногу свело!" выпустила песню "Украина"/ Фото: instagram.com/max_pokrovskiy
Группа "Ногу свело!" выпустила песню "Украина"/ Фото: instagram.com/max_pokrovskiy

Музыканты группы "Ногу свело!" продолжают демонстрировать свою солидарность с народом Украины. После трека, высмеивающего российскую пропаганду, фронтмен группы Максим Покровский презентовал еще одну песню, на этот раз посвященную Украине.

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В песне, которая символично вышла в день России, поется о войне в Украине и безжалостности кровавого диктатора, возомнившего себя божеством. Также в тексте Покровский вспомнил города-герои Киев, Мариуполь, Одессу, Харьков и Бучу.

Предыдущие 34 года своего существования мы шли непростыми путями для того, чтобы сейчас, в этой точке, в этот конкретный момент времени появилась на свет именно эта песня. Что с нами со всеми будет дальше, знает только Всевышний. Мы знаем лишь то, что с Украиной все будет хорошо, – написал на своей странице в Instagram Покровский.

Напомним, что группа "Ногу свело!" ранее выступала в оккупированном Крыму, за что ее участники были внесены в список "Миротворца". Однако в начале войны лидер группы Максим Покровский заявил, что считает Крым официальной территорией Украины. Также по политическим причинам уже несколько лет коллектив преимущественно живет и работает в США.

Ранее украинская группа Dakh Daughters собрала 1 млн долларов на концерте Шона Пенна в Лос-Анджелесе.

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Мария Коробова
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