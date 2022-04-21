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Украинка Анна Asti записала дуэт с путинистом Филиппом Киркоровым

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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21 апреля, 17:43
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Украинская певица Анна Asti, она же Анна Дзюба, которая до сих пор молчит о войне в Украине, записала дуэт с путинистом Филиппом Киркоровым
Анна Asti готовит дуэт с Филиппом Киркоровым
Анна Asti готовит дуэт с Филиппом Киркоровым / Фото: Instagram

Украинка Анна Дзюба, известная как экс-участница дуэта Artik&Asti, приняла решение променять родную страну на карьеру в России. Более того, певица готовит совместный трек с путинистом Филиппом Киркоровым, который недавно потребовал освободить Медведчука.

Официальная презентация новой песни пока не состоялась, однако Киркоров и Asti уже поделились в своих акканутах отрывками будущего проекта.

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Похоже, что у Анны не получилось петь сольно и пришлось вернуться к дуэтам. Как и было ожидаемо, получился очередной грустный трек о неразделенной любви. Вот и получилась коллаборация (или коллаборационизмlaugh).

После того, как всем стало известно, что дуэт будет с Киркоровым, певица удалила из своего аккаунта все публикации. Видимо, для того, чтобы избежать негативных комментариев от украинских слушателей, который уже успели написать парочку "лестных" слов в адрес молчаливой Дзюбы.

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  • "Не ждем, не уместна твоя идиотская и слезливая песня, когда в твоей стране война, фу, противно!"
  • "Анна хоть где-то высказалась о войне или предательски молчит?"
Скриншот

Ранее Маша Ефросинина о скандальной просьбе Киркорова освободить Медведчука.

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Мария Коробова
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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