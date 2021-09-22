Знаменитая актриса выступила против закона, который запрещает аборты в Техасе. Ума Турман поделилась своей личной историей, которую хранила в секрете много лет

Ума Турман в фотосессии Питера Линдберга / Фото: gq-magazin.de

По словам Умы Турман, которая в прошлом году закрутила роман с архитектором, в тот период она строила свою актерскую карьеру и жила в Европе.

Мужчина, от которого она забеременела, был значительно старше ее. Ума хотела оставить ребенка, но родные уговорили ее сделать аборт. Турман позвонила родителям и объяснила ситуация. Они поговорили и решили, что она еще слишком юна и не сможет содержать себя и ребенка. Было принято решение избавиться от плода.

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Тем не менее, по словам Умы, "ее сердце было разбито". Помочь совершить процедуру Турман помогла ее приятельница из Германии. Об этом актриса рассказала в колонке Washington Post.

В ее врачебном кабинете в Кельне мне под местным наркозом сделали аборт. Я лежала в сознании на столе, пока доктор объяснял каждый этап процесса, как это происходило. Было ужасно больно, но я не жаловалась. Мне было настолько стыдно – я почувствовала, что заслужила боль, – написала Ума.

Ума Турман в фотосессии Питера Линдберга / Фото: gq-magazin.de

По словам Турман, решение не сохранять беременность в столь юном возрасте позволило ей "вырасти и стать матерью, которой она хотела и должна быть".

Я родила своих прекрасных, волшебных детей от мужчин, которых я любила и которым доверяла достаточно, чтобы осмелиться подарить жизнь новому человеку. Я не жалею о пройденном пути. Я поддерживаю женщин, которые делают другой выбор. Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни. Тогда оно вызвало у меня тоску и огорчает и по сей день. Но это был путь к жизни, полной радости и любви, – написала актриса.

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Ума Турман – мать троих детей. Старшие дети, 23-летняя Майя и 19-летний Левон родились в браке с актером Итаном Хоуком. Младшую дочь, Розалнид, Ума родила от финансиста Арпада Брюссона.

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