Умер актер из Ночного дозора Игорь Савочкин

Знаменитого российского актера не стало в возрасте 58 лет. Накануне его госпитализировали с болями в спине

Игорь Савочкин умер 17 ноября в возрасте 58 лет. / Фото: isavochkin

Российский актер театра и кино Игорь Савочкин умер 17 ноября. О трагедии сообщила блогер Алеся Казанцева. Причина смерти пока не известна.

По данным Mash, актер умер из-за проблемы с печенью. Отмечается, что Савочкин также имел онкологическое заболевание. 10 ноября его доставили в больницу из-за сильной боли в спине и сделали операцию.

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Игорь Савочкин: краткая биография

Будущий актер родился 14 мая 1963 года в Саратовской области в семье учительницы и работника культуры. В юношеском возрасте он занимался в театральной студии, но профессиональной актерской карьерой заинтересовался не сразу.

Сначала он выпустился из института механизации сельского хозяйства, а затем поступил на театральный факультет Capaтовской государственной консерватории имени Собинова.

Его сразу пригласили в московский театр "На досках" под руководством Сергея Кургиняна. Савочкин, долго не думая, перебрался в столицу.

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Фото: Скриншот YouTube

Начало 90-х было не лучшим временем для театральной жизни, поэтому Игорю было несладко. Денег не хватало, так что ему приходилось подрабатывать таксистом, продавцом и даже сторожем на кладбище. Также он иногда пьянствовал.

Игорь Савчокин: Фильмография

В кино Савочкин дебютировал в 1992 году, сыграв крошечную роль в картине "Если бы знать…". Затем был небольшой эпизод в фильме "Троцкий" и после этого наступил почти семилетний перерыв.

Он вернулся в Саратов, устроился диктором на местную радиостанцию, а вскоре познакомился с режиссером, который пригласил его на работу в свою компанию "Базелевс". Там Игорь поначалу озвучивал рекламные ролики, занимался постпродакшном.

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В 2000 году актер вернулся на экраны. Он сыграл самого себя в фильме "Наши 90-е". Следующей работой стала небольшая роль Инквизитора в масштабном фэнтези "Ночной дозор", что стало настоящей сенсацией того времени.

Персонаж Максим Иванович в фильме "Ночной дозор". Фото: Скриншот с YouTube

Савочкин регулярно появлялся в ролях преступников и строгих военных. Зрителям хорошо знакомы его работы в таких картинах: "Жесть" (2006), "Адмирал" (2008), "Диверсант" (2007), "Дом" (2011).

Встречаются в фильмографии актера и комедийные проекты: "Елки-3" и "Домашний арест". Сам актер считал своей лучшей работой роль Толяна в сериале "Громовы" – персонаж получился неоднозначным, в нем присутствует светлая и темная стороны, он страдает от одиночества.

Персонаж Толян в сериале "Громовы". Фото: Скриншот с YouTube

В "Иронии судьбы. Продолжение" Савочкин играл пограничника Николая и снимался со своей собакой Джимом. Среди других интересных проектов – "Журов", "Банды", "Метод" и другие.

Персонаж Славик в фильме "Метод". Фото: Скриншот с YouTube

В 2020 году Игорь Савочкин появился сразу в нескольких картинах. Это фильм "До самого солнца", короткометражки "Играй для каждого" и "Письма". В последней ленте мужчина исполнил главную роль.

Игорь Савочкин сыграл более чем в 70 картинах. Фото:instagram/ivan.sadovnikov

Параллельно артист приобрел популярность как телеведущий. С 2014 по 2015 год он вел публицистическую передачу "Теория заговора".

Игорь Савочкин: личная жизнь

Игорь Савочкин был женат на Екатерине Маракулиной. Актер познакомился с будущей избранницей на съемках картины "Наши 90-е". Тогда ему было 36 лет, и он влюбился с первого взгляда. Жена младше него на шесть лет. Детей пара не имела, хотя супруги планировали стать родителями.

Игорь Савочкин и его жена Екатерина. / Фото: Aleksander Doronowicz

Екатерина тоже причастна к киномиру – она работает исполнительным продюсером у режиссера Андрея Звягинцева. Свободное время супруги проводили на даче, где Игорь любил собирать грибы.

До встречи с женой у Савочкина были несерьезные романы. Артист признавался, что всю жизнь был безумно влюблен в Катю.

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