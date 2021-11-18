Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей

Тринчер сказала "да"

Яремчук дали визу

Полуголый Момоа

Молодая Елизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старые вещи Кейт
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Умер актер из Ночного дозора Игорь Савочкин

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 16:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Знаменитого российского актера не стало в возрасте 58 лет. Накануне его госпитализировали с болями в спине
Игорь Савочкин умер 17 ноября в возрасте 58 лет.
Игорь Савочкин умер 17 ноября в возрасте 58 лет. / Фото: isavochkin

Российский актер театра и кино Игорь Савочкин умер 17 ноября. О трагедии сообщила блогер Алеся Казанцева. Причина смерти пока не известна.

По данным Mash, актер умер из-за проблемы с печенью. Отмечается, что Савочкин также имел онкологическое заболевание. 10 ноября его доставили в больницу из-за сильной боли в спине и сделали операцию.

Реклама

Игорь Савочкин: краткая биография

Будущий актер родился 14 мая 1963 года в Саратовской области в семье учительницы и работника культуры. В юношеском возрасте он занимался в театральной студии, но профессиональной актерской карьерой заинтересовался не сразу.

Сначала он выпустился из института механизации сельского хозяйства, а затем поступил на театральный факультет Capaтовской государственной консерватории имени Собинова.

Его сразу пригласили в московский театр "На досках" под руководством Сергея Кургиняна. Савочкин, долго не думая, перебрался в столицу.

Реклама
Фото: Скриншот YouTube

Начало 90-х было не лучшим временем для театральной жизни, поэтому Игорю было несладко. Денег не хватало, так что ему приходилось подрабатывать таксистом, продавцом и даже сторожем на кладбище. Также он иногда пьянствовал.

Игорь Савчокин: Фильмография

В кино Савочкин дебютировал в 1992 году, сыграв крошечную роль в картине "Если бы знать…". Затем был небольшой эпизод в фильме "Троцкий" и после этого наступил почти семилетний перерыв.

Он вернулся в Саратов, устроился диктором на местную радиостанцию, а вскоре познакомился с режиссером, который пригласил его на работу в свою компанию "Базелевс". Там Игорь поначалу озвучивал рекламные ролики, занимался постпродакшном.

Реклама

В 2000 году актер вернулся на экраны. Он сыграл самого себя в фильме "Наши 90-е". Следующей работой стала небольшая роль Инквизитора в масштабном фэнтези "Ночной дозор", что стало настоящей сенсацией того времени.

Персонаж Максим Иванович в фильме "Ночной дозор". Фото: Скриншот с YouTube

Савочкин регулярно появлялся в ролях преступников и строгих военных. Зрителям хорошо знакомы его работы в таких картинах: "Жесть" (2006), "Адмирал" (2008), "Диверсант" (2007), "Дом" (2011).

Встречаются в фильмографии актера и комедийные проекты: "Елки-3" и "Домашний арест". Сам актер считал своей лучшей работой роль Толяна в сериале "Громовы" – персонаж получился неоднозначным, в нем присутствует светлая и темная стороны, он страдает от одиночества.

Персонаж Толян в сериале "Громовы". Фото: Скриншот с YouTube

В "Иронии судьбы. Продолжение" Савочкин играл пограничника Николая и снимался со своей собакой Джимом. Среди других интересных проектов – "Журов", "Банды", "Метод" и другие.

Персонаж Славик в фильме "Метод". Фото: Скриншот с YouTube

В 2020 году Игорь Савочкин появился сразу в нескольких картинах. Это фильм "До самого солнца", короткометражки "Играй для каждого" и "Письма". В последней ленте мужчина исполнил главную роль.

Игорь Савочкин сыграл более чем в 70 картинах. Фото:instagram/ivan.sadovnikov

Параллельно артист приобрел популярность как телеведущий. С 2014 по 2015 год он вел публицистическую передачу "Теория заговора".

Игорь Савочкин: личная жизнь

Игорь Савочкин был женат на Екатерине Маракулиной. Актер познакомился с будущей избранницей на съемках картины "Наши 90-е". Тогда ему было 36 лет, и он влюбился с первого взгляда. Жена младше него на шесть лет. Детей пара не имела, хотя супруги планировали стать родителями.

Игорь Савочкин и его жена Екатерина.
Игорь Савочкин и его жена Екатерина. / Фото: Aleksander Doronowicz

Екатерина тоже причастна к киномиру – она работает исполнительным продюсером у режиссера Андрея Звягинцева. Свободное время супруги проводили на даче, где Игорь любил собирать грибы.

До встречи с женой у Савочкина были несерьезные романы. Артист признавался, что всю жизнь был безумно влюблен в Катю.

Читайте также:

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять