Умер Арнис Лицитис, звезда сериалов "Ранетки" и "Узник замка Иф"

Как сообщает агентство Delfi, умер Арнис Лицитис, известный латвийский актер. Ему было 76 лет.
Непростую новость подтвердил новость его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис в Facebook:
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Прекрасный актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис покинул нас. Мне трудно об этом говорить... Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино,
— написал Залманис в Facebook.
Причина смерти Арниса Лицитиса пока что не уточняется.
Арнис Лицитис: короткая биография
Арнис Лицитис – латвийский актер театра и кино. Он родился 8 января 1946 года в Риге. Учился на заочном отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории, а затем начал работу в Драматическом театре, Валмиерском драматическом театре, а также в Молодежном и Рижском русском театре имени Михаила Чехова.
В кино он начал сниматься с 1965 года и на этом поприще преуспел сразу в нескольких странах: Латвии, России, Украине, Молдавии, Беларуси и Литве. Пик его киношной карьеры приходится на 80-е годы.
Карьера Лицитиса насчитывает более сотни ролей. Вы могли видеть актера в таких фильмах и сериалах: "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Русь изначальная", "Узник замка Иф", "Воры в законе", "Богач, бедняк", "Трудно быть Богом", "Признать виновным", "Затерянный в Сибири", "Ранетки".
Он считался едва ли не единственным актером латышского происхождения, который сыграл во множестве советских и российских фильмов без переозвучки, так как в совершенстве владел русским языком.
Последние годы жизни актер провел, как пенсионер, но если поступали предложения о работе и здоровье позволяло — он соглашался.
Что касается личной сферы, несмотря на бурные романы, Арнис Лицитис так ни разу не женился и не стал отцом.
Соболезнуем...
Напомним, на этой неделе не стало Гаспара Ульеля.