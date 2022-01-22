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Умер Арнис Лицитис, звезда сериалов "Ранетки" и "Узник замка Иф"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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22 января, 09:14
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Приходится публиковать неутешительные новости. Умер Арнис Лицитис, известный латвийский актер, сыгравший во многих известных фильмах. Непростые подробности читайте далее
Знаменитый актер Арнис Лицитис скончался
Знаменитый актер Арнис Лицитис скончался / Фото: открытые источники

Как сообщает агентство Delfi, умер Арнис Лицитис, известный латвийский актер. Ему было 76 лет.

Непростую новость подтвердил новость его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис в Facebook:

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Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет...
Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет... / Фото: Facebook

Прекрасный актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис покинул нас. Мне трудно об этом говорить... Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино,

— написал Залманис в Facebook.

Причина смерти Арниса Лицитиса пока что не уточняется.

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Арнис Лицитис скончался на 77-м году жизни
Арнис Лицитис скончался на 77-м году жизни / Фото: открытые источники

Арнис Лицитис: короткая биография

Арнис Лицитис – латвийский актер театра и кино. Он родился 8 января 1946 года в Риге. Учился на заочном отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории, а затем начал работу в Драматическом театре, Валмиерском драматическом театре, а также в Молодежном и Рижском русском театре имени Михаила Чехова.

В кино он начал сниматься с 1965 года и на этом поприще преуспел сразу в нескольких странах: Латвии, России, Украине, Молдавии, Беларуси и Литве. Пик его киношной карьеры приходится на 80-е годы.

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Карьера Лицитиса насчитывает более сотни ролей. Вы могли видеть актера в таких фильмах и сериалах: "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Русь изначальная", "Узник замка Иф", "Воры в законе", "Богач, бедняк", "Трудно быть Богом", "Признать виновным", "Затерянный в Сибири", "Ранетки".

Он считался едва ли не единственным актером латышского происхождения, который сыграл во множестве советских и российских фильмов без переозвучки, так как в совершенстве владел русским языком.

Последние годы жизни актер провел, как пенсионер, но если поступали предложения о работе и здоровье позволяло — он соглашался.

Что касается личной сферы, несмотря на бурные романы, Арнис Лицитис так ни разу не женился и не стал отцом.

Арнис Лицитис сыграл в более чем 100 фильмах
Арнис Лицитис сыграл в более чем 100 фильмах / Фото: открытые источники

Соболезнуем...

Напомним, на этой неделе не стало Гаспара Ульеля.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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