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Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
24 августа, 20:41
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Музыкант ушел из жизни в одной из больниц Лондона в окружении семьи
Чарли Уоттс за барабанами. Фото: Википедия
Чарли Уоттс за барабанами. Фото: Википедия

Умер британский музыкант Чарли Уоттс, известный как барабанщик легендарной рок-группы The Rolling Stones.

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Об этом сообщает BBC.

Уоттсу было 80 лет. По словам его представителя, "один из величайших барабанщиков своего поколения", который также был "любимым мужем, отцом и дедушкой", скончался в госпитале в Лондоне 24 августа в окружении своей семьи.

"Мы убедительно просим уважать частную жизнь его семьи, участников группы и близких друзей в это трудное время", — добавили в заявлении.

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Что известно об Уоттсе

  • Уоттс присоединился к The Rolling Stones в январе 1963 года.
  • Музыкальные журналы Rolling Stone и Classic Rock называли его в числе лучших барабанщиков мира.
  • В 2004 году Уоттс пережил рак горла, а в последние годы жил в деревне Долтон в графстве Девон и разводил лошадей.
  • В июне он отметил свой 80-й день рождения, а в августе отказался от участия в гастрольном туре The Rolling Stones, отложенном из‑за пандемии коронавируса. Причиной стало восстановление после некоей медицинской процедуры, которую представители артиста охарактеризовали как успешную.

Ранее мы сообщали, что умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа.

Также напомним, издатель и владелец американского порножурнала Hustler Ларри Флинт скончался в возрасте 78 лет.

Мария Дмитренко
Мария Дмитренко Редактор раздела Украина

В медиа начала работать еще студенткой. Пишу о жизни в регионах нашей страны и о происшествиях в мире. Для меня журналистика – не только профессия, но еще и образ жизни. Родилась в Днепре, затем переехала в Одессу, где в 2020 году закончила ОНУ им. И.И. Мечникова по специальности Журналистика. Люблю хорошее кино и путешествия.

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