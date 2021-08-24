Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Музыкант ушел из жизни в одной из больниц Лондона в окружении семьи

Чарли Уоттс за барабанами. Фото: Википедия

Умер британский музыкант Чарли Уоттс, известный как барабанщик легендарной рок-группы The Rolling Stones.

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Об этом сообщает BBC.

Уоттсу было 80 лет. По словам его представителя, "один из величайших барабанщиков своего поколения", который также был "любимым мужем, отцом и дедушкой", скончался в госпитале в Лондоне 24 августа в окружении своей семьи.

"Мы убедительно просим уважать частную жизнь его семьи, участников группы и близких друзей в это трудное время", — добавили в заявлении.

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Что известно об Уоттсе

Уоттс присоединился к The Rolling Stones в январе 1963 года.

Музыкальные журналы Rolling Stone и Classic Rock называли его в числе лучших барабанщиков мира.

В 2004 году Уоттс пережил рак горла, а в последние годы жил в деревне Долтон в графстве Девон и разводил лошадей.

В июне он отметил свой 80-й день рождения, а в августе отказался от участия в гастрольном туре The Rolling Stones, отложенном из‑за пандемии коронавируса. Причиной стало восстановление после некоей медицинской процедуры, которую представители артиста охарактеризовали как успешную.

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