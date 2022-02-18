Умер Борис Невзоров

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Борис Невзоров. Ему было 72 года. О смерти артист сообщили его коллеги из Малого театра.
Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
Материал дополняется...
Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Борис Невзоров. Ему было 72 года. О смерти артист сообщили его коллеги из Малого театра.
Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
Материал дополняется...
Сейчас все создается на багаже 90-х. Музыка стала крайне предсказуемой.