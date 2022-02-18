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Умер Борис Невзоров

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18 февраля, 19:36
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Ряд российских СМИ сообщил о смерти знаменитого актера и режиссера Бориса Невзорова
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Борис Невзоров. Ему было 72 года. О смерти артист сообщили его коллеги из Малого театра.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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