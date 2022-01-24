Умер дизайнер Тьерри Мюглер

Французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler было 73 года

Новость о смерти дизайнере подтвердили его родные / Фото: Getty Images

Новость о смерти дизайнера появилась на его официальных страницах в соцсетях.

С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года

Что известно о Тьерри Мюглере

Тьерри Мюглер родился в Страсбурге в декабре 1948 года. Когда ему было 20 лет, он переехал в Париж и вой собственный лейбл "Cafe de Paris", а через год основал дом Thierry Mugler.

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Работал как художник по костюмам для театра и кино. Он создал черное платье, в котором Деми Мур снялась в фильме "Непристойное предложение".

/ Фото: скриншот

Сотрудничал с Джорджем Майклом, у которого в 1992 году выступал режиссером при создании клипа на песню "Too Funky". В 2009 году стал персональным стилистом Бейонсе.

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В свое время наряди от Тьерри Мюглера носили Мадонна, Меган Фокс, Леди Гага, Ирина Шейк, Ева Мендес.

Ранее умер икона моды и легендарный редактор Vogue Андре Леон Телли