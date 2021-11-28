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Умер известный композитор Александр Градский

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
28 ноября, 09:22
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Накануне Градский был госпитализирован с инсультом и находился в реанимации. Композитор ушел в возрасте 72 лет
Умер известный композитор Александр Градский
Умер известный композитор Александр Градский / Фото: Facebook

Александр Градский скончался в 2:10 ночи по московскому времени. 26 ноября, его доставили в больницу с подозрением на инсульт, после того как он пожаловался на плохое самочувствие.

Причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга, пишет Telegram-канал "112". Помимо этого, в сентябре СМИ писали, что композитор переболел на коронавирус, а это привело к ухудшению его здоровья, он также жаловался на постоянные боли в ногах и мало двигался. Сам Александр Борисович эти слухи отрицал.

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Что известно об Александре Градском

Александр Градский считается одним из основоположников русского рока. В 1999 году он стал народным артистом России. Композитор написал музыку ко многим российским и советским фильмам: "В августе 44-го", "Перевал", "Камертон", "Легенда о старом маяке" и другим.

В 1997 году Градский получил звание заслуженного деятеля искусств, в 1998-м стал лауреатом госпремии, а в 1999 году ему присвоили звание народного артиста.

Александр Градский был наставником вокального шоу "Голос" в России.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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