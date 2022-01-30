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Умер известный режиссер и актер Виктор Мережко

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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30 января, 22:18
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Народный артист скончался в возрасте 84 лет
Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни
Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни / Фото: Facebook

Сегодняшний день начался с известия о смерти Леонида Куравлева. Вечером же появилась информация о том, что умер народный артист России, режиссер и актер Виктор Мережко. Ему было 84 года.

Кончину Мережко подтвердили в Союзе кинематографистов России, передает ТАСС.

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Что стало причиной смерти Виктора Мережко – пока неизвестно. В 2017 году он был госпитализирован с подозрением на инсульт.

Мережко снял около десятка фильмов, среди которых "Одиночество любви", "Красная комната", "Сонька Золотая Ручка". Он также написал сценарии к более чем 50 фильмам и мультфильмам.

Мережко и Украина

В 1952 году семья Мережко переехала в Украину. Будущий драматург выучил украинский язык и закончил украинскую школу. Он пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, но провалил вступительные экзамены.

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В итоге он окончил Львовский полиграфический институт во Львове, а затем – сценарный факультет ВГИКа.

В 2014 году Виктор Мережко занял пророссийскую позицию и поддержал оккупацию Крыма. Режиссер также утверждал, что американцы хотят "рассорить русский и украинский народы".

Ранее сообщалось о смерти звезды "Кухни" Иване Рудакове.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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