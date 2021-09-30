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Умер легендарный актер студии Disney

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
30 сентября, 15:18
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Американскому актеру Томми Кирку, которого считают легендой Disney, было 80 лет
Томми Кирк скончался в своем доме в Лас-Вегасе
Томми Кирк скончался в своем доме в Лас-Вегасе / Фото: Wikipedia

Артист скончался 29 сентября в своем доме в Лас-Вегасе . Его тело обнаружил сосед. Смерть наступила по естественным причинам. Об этом сообщает TMZ.

Томми Кирк сыграл главную роль в картине Disney "Старый брехун" 1957 года выпуска.

Wikipedia
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Он снялся еще в нескольких фильмов Disney, однако в 1964 году его уволил сам основатель студии Уолт Дисней. Поговаривают, что его уволили из-за нетрадиционной ориентации


Когда мне было 17-18 лет, я наконец признался себе, что я не изменюсь. Я не знал, какие будут у этого последствия, но я чувствовал, что моя карьера в Disney закончена, может быть, и вся актерская карьера, – говорил он.

Несмотря на затяжной конфликт со студией в 2016 году он получил звание "Легенда Disney". Оно присуждается ежегодно людям, которые сделали существенный вклад в историю The Walt Disney Company.

Напомним, недавно умер звезда сериала "Секс в большом городе" Уилли Гарсон. Близкие актера сообщили, что он умер из-за рака поджелудочной железы.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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