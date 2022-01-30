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Умер Леонид Куравлев – звезда фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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30 января, 11:16
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Несколько недель врачи боролись за жизнь советского актера. Леониду Куравлеву было 85 лет
Последнюю неделю своей жизни актер находился под круглосуточным присмотром врачей
Последнюю неделю своей жизни актер находился под круглосуточным присмотром врачей / Фото: Instagram

Леонид Куравлев ушел из жизни в московском хосписе. О смерти сообщил Telegram-канал "Звездач".

В начале января Леонида Куравлева госпитализировали в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. У актера диагностировали пневмонию. Состояние звезды советского кино оценивалось как тяжелое.

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Позже артист перенес экстренную операцию на желудке. Куравлев круглосуточно находился под наблюдением врачей, но спасти актера не удалось.

Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева
Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева / Фото: Скриншот из видео

Последние полгода жизни звезда фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня" провел в частном учреждение для пожилых людей. После смерти жены в 2012 году актер закрылся в себе и не хотел ни с кем общаться. С каждым годом ситуация усугублялась.

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Сын и дочь поняли, что сами не могут помочь отцу, и стали искать место, где бы артист смог вернуться к жизни и начать хоть с кем-то контактировать. Актер жил в отдельной палате. Дети Куравлева регулярно его навещали.

Стоит отметить, что несколько лет назад Леонид Куравлев приобрел участок рядом с женой на Троекуровском кладбище.

За свою жизнь Леонид Куравлев снялся более чем в 200 картинах. Актер известен по таким фильмам, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Живет такой парень", "Из Лебяжьего сообщают", "Ваш сын и брат", "Золотой теленок", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо"..

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Ранее стало известно о смерти известного российского телеведущего Михаила Зеленского.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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