Умер оскароносный режиссер и представитель французской новой волны кино Жан-Жак Бенекс

Бенекс скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни

Умер французский режиссер Жан-Жак Бенекс / Фото: imdb.com

Жан-Жак Бенекс, как сообщает France 24, умер в своем доме в Париже. Причиной смерти знаменитого сценариста и продюсера стала лейкемия.

Кто такой Жан-Жак Бенекс

Французский кинорежиссер (вместе с Леосом Караксом и Люком Бессоном) был главным представителем "Новейшей новой волны" – это такое направление французского кинематографа 80-х и начала 90-х годов.

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Известным он стал в 1980-х годах. Бенекс снял фильм "37,2º утром", который был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", а также картины "Луна в сточной канаве", "Дива" и "Остров мастодонтов".

Режиссер Жан-Жак Бенекс / Фото: imdb.com

У него снимались такие знаменитые французские актеры, как Жерар Депардье, Ив Монтан, Беатрис Даль и Ришар Боренже.

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Жан-Жак Бенекс также занимал пост президента Ассоциации писателей, режиссеров и продюсеров.

Ранее сообщалось о смерти первого темнокожего обладателя премии "Оскар" Сидни Пуатье.