Умер основатель "Чебурашки" и "38 попугаев" Леонид Шварцман

Сегодня стало известно о смерти советского и российского мультипликатора Леонида Шварцмана. Он не дожил до своего 102 года рождения два месяца. О трагедии культурного деятеля пишет Telegam-канал Mash, ссылаясь на работников "Союзмультфильма"
Какие причины смерти Леонида Шварцмана – пока не известно.
Что известно о Леониде Шварцмане
Режиссер-мультипликатор родился 30 августа 1920 в Минске. Отец его был литовцем, а мать – белорусской.
Подростком Леонид переехал в Россию. С 1948 года работал на киностудии "Союзмультфильм".
Шварцман был художником-постановщиком и режиссером-мультипликатором многих советских мультфильмов. Среди его работ – "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "38 попугаев", "Снежная королева", "Котенок по имени Гав", "Дядя Степа – милиционер", серия "Обезьянки".
В качестве художника-постановщика он участвовал в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" в 1969 году.
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