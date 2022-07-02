Умер основатель "Чебурашки" и "38 попугаев" Леонид Шварцман

Российского мультипликатора и художника-постановщика не стало в возрасте 101 года. Что известно о Шварцмане и над какими мультфильмами он работал – читайте в материале

Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня стало известно о смерти советского и российского мультипликатора Леонида Шварцмана. Он не дожил до своего 102 года рождения два месяца. О трагедии культурного деятеля пишет Telegam-канал Mash, ссылаясь на работников "Союзмультфильма"

Какие причины смерти Леонида Шварцмана – пока не известно.

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Что известно о Леониде Шварцмане

Режиссер-мультипликатор родился 30 августа 1920 в Минске. Отец его был литовцем, а мать – белорусской.

Подростком Леонид переехал в Россию. С 1948 года работал на киностудии "Союзмультфильм".

Шварцман был художником-постановщиком и режиссером-мультипликатором многих советских мультфильмов. Среди его работ – "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "38 попугаев", "Снежная королева", "Котенок по имени Гав", "Дядя Степа – милиционер", серия "Обезьянки".

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В качестве художника-постановщика он участвовал в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" в 1969 году.

Мультипликатор участвовал в создании Чебурашки / Фото: Mash

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