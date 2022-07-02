Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Умер основатель "Чебурашки" и "38 попугаев" Леонид Шварцман

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июля, 16:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российского мультипликатора и художника-постановщика не стало в возрасте 101 года. Что известно о Шварцмане и над какими мультфильмами он работал – читайте в материале
Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года
Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня стало известно о смерти советского и российского мультипликатора Леонида Шварцмана. Он не дожил до своего 102 года рождения два месяца. О трагедии культурного деятеля пишет Telegam-канал Mash, ссылаясь на работников "Союзмультфильма"

Какие причины смерти Леонида Шварцмана – пока не известно.

Реклама

Что известно о Леониде Шварцмане

Режиссер-мультипликатор родился 30 августа 1920 в Минске. Отец его был литовцем, а мать – белорусской.

Подростком Леонид переехал в Россию. С 1948 года работал на киностудии "Союзмультфильм".

Шварцман был художником-постановщиком и режиссером-мультипликатором многих советских мультфильмов. Среди его работ – "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "38 попугаев", "Снежная королева", "Котенок по имени Гав", "Дядя Степа – милиционер", серия "Обезьянки".

Реклама

В качестве художника-постановщика он участвовал в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" в 1969 году.

Мультипликатор участвовал в создании Чебурашки
Мультипликатор участвовал в создании Чебурашки / Фото: Mash

Напомним, на прошлой неделе стало известно о смерти солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова. Похороны артиста состоялись в Москве. Как прошла церемония прощания – смотрите в материале.

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять