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Умер продюсер и основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
5 декабря, 21:11
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Ушел из жизни знаменитый советский и российский продюсер, актер и кинокритик, а также основатель кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн
Умер Марк Рудинштейн
Умер Марк Рудинштейн / Фото: скриншот

Марку Рудинштейну было 75 лет. Последние дни он провел в московской клинике, сообщает "СтарХит".

В середине ноября этого года у Марка Рудинштейна случился сердечный приступ, после чего он попал в реанимацию. За пару месяцев до этого ему сделали операцию по стентированию коронарных артерий, после чего кинопродюсер чувствовал себя лучше.

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16 ноября состояние Рудинштейна ухудшилось. После срочной госпитализации у продюсера диагностировали инсульт. С 25 ноября Марк Рудинштейн находился в искусственной коме и на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Много лет известный кинопродюсер болел раком. Об этом он открыто ранее рассказывал в студии российских ток-шоу.

Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет
Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет / Фото: СтарХит

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Марк Рудинштейн: краткая биография

Марк Рудинштейн родился в Одессе. В 80-х годах прошлого века он был директором и организатором концертов ВИА "Здравствуй, песня!". С начала 90-х Рудинштейн снимался в кино. Он сыграл в таких кинолентах, как "Аномалия", "Бабий Яр", "Вольф Мессинг" и др. В 1990 году совместно с Олегом Янковским основал фестиваль "Кинотавр".

Был трижды женат. В первом браке родилась дочь Наталья.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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