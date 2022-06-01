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Умер режиссер легендарного сериала "Рабыня Изаура"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 июня, 20:26
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В возрасте 88 лет ушел из жизни один из создателей культового бразильского телесериала "Рабыня Изаура" Милтон Гонсалвеш

Бразильский актер и режиссер Милтон Гонсалвеш скончался в понедельник, 30 мая. О смерти кинодеятеля широкой общественности стало известно лишь в среду, 1 июня.

Как сообщил телеканал Globo, с которым долгое время тесно сотрудничал режиссер, сообщил, что Гонсалвеш ушел из жизни у себя дома. Причиной кончины режиссера стали последствия ишемического инсульта, перенесенного еще два года назад.

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Гонсалвеш прославился на весь мир благодаря телесериалу "Рабыня Изаура". Бразильская мелодрама стала очень популярной не только на его родине, но и далеко за ее пределами. Большое внимание сериал получил на постсоветском пространстве.

Кадр из телесериала "Рабыня Изаура"

Кроме того, Гонсалвеш занимался и актерской карьерой. На счету у актера десятки ролей в кино, сериалах, а также на театральной сцене.

Режиссера называли одним из самых влиятельных афроамериканских деятелей культуры. Он боролся за права темнокожих и занимался активно гражданской деятельностью.

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У Гонсалвеша остались супруга Ода, а также трое детей – две дочери и сын, Маурисио, который пошел по стопам своего отца и тоже занимается актерской деятельностью.

Ранее стало известно, что из жизни ушел актер Кеннет Уэлш, сыгравший в "Авиаторе" и "Твин Пикс".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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