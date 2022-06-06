Умер сооснователь легендарной рок-группы Bon Jovi

Американского музыканта Алека Джона Сача не стало в возрасте 70 лет. Он был сооснователем и бас-гитаристом Bon Jovi

Умер Алек Джон Сач

О смерти Алека Джона Сача сообщила пресс-служба Bon Jovi в официальном Twitter-аккаунте. Какие причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Наши сердца разбиты новостью о смерти нашего дорогого друга Алека Джона Сача. Как один из основателей Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью создания группы. Нам его будет не хватать, – говорится в заявлении коллектива.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/yK0RlgVkZc - Jon Bon Jovi (@jonbonjovi) Июнь 5, 2022

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Алек присоединился к группе в 1983 году. / Фото: Pinterest

Что известно об Алеке Джоне Саче

Американский рок-музыкант венгерского происхождения родился в Нью-Йорке в 1951 году. Стал участником Bon Jovi еще на этапе формирования коллектива – в 1983 году. Алек привел в группу гитариста Ричи Самбора и барабанщика Тико Торреса, с которыми он выступал в составе коллективов Message и Phantom's Opera.

Музыкант пробыл в составе Bon Jovi около 11 лет. / Фото: Getty Images

Во время работы с Bon Jovi Алек записал пять альбомов. Кроме игры на бас-гитаре, Сач иногда исполнял вокальные партии. В частности, во время концертов группы исполнял песню Blood on Blood.

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Алек пробыл в составе Bon Jovi около 11 лет. В 1994 году он покинул коллектив. Есть несколько версий, почему музыкант ушел из коллектива. Так, говорят, что он был уволен за плохую работу во время концертных выступлений. Существует еще версия, что артист просто хотел взять перерыв. Также ходят слухи, что участники группы сами предложили Алеку покинуть Bon Jovi после его травмирования во время падения с мотоцикла, когда записывали альбом Keep The Faith. Известно, что при падении он повредил мышцу руки и после этого не мог хорошо играть на своем инструменте, не чувствуя боли.

В 2018 году музыкант решил воссоединиться с группой на мероприятии по случаю ее включения в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде, штат Огайо.

В 2018 году музыкант воссоединился с группой на одном мероприятии / Фото: Getty Images

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После ухода из Bon Jovi Сач играл с разными местными группами в Нью-Джерси, а также занялся бизнесом – открыл магазин мотоциклов в Нью-Йорке. В 1998 году он был менеджером рок-группы Чикаго 7th Heavenruen.

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