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Умер создатель мультсериала "Жизнь с Луи" Луи Андерсон

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 19:11
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Обладателя премии "Эмми" не стало в возрасте 68 лет. Последние дни он провел в больнице Лас-Вегаса, где проходил лечение
В возрасте 68 лет умер комик, актер, телеведущий и обладатель "Эмми" Луи Андерсон.
В возрасте 68 лет умер комик, актер, телеведущий и обладатель "Эмми" Луи Андерсон. / Фото: kino-teatr.ru

Луи Андерсон умер 21 января. Накануне его госпитализировали с крайне агрессивной формой рака, сообщает Deadline .

Ранее представитель комика объяснял, что врачи поставили Андерсону диагноз – диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома – это серьезное заболевание, когда в крови и лимфатической ткани появляются зараженные клетки, которые формируются во внутренние опухоли. Несмотря на агрессивность заболевания, при раннем обнаружении оно излечимо.

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В то же время издания Page Six писало, что за время пандемии коронавируса Андерсон похудел почти на 18 кг. Для этого актер специально использовал метод интервального голодания.

Как сообщали, в начале пандемии комик весил 172 кг, а в марте 2020 года – 154. Но на этом Луи Андерсон не остановился и впоследствии весы показывали 124 кг.

Луи Андерсон.
Луи Андерсон. / Фото: Getty Images

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Кратко о комике

Луи Андерсон родился и вырос в Сент-Поле, штат Миннесота. Он был десятым ребенком в семье из одиннадцати. В 1985 году женился на своей школьной подруге Джинни Харпер, однако через четыре недели брак распался.

Андерсон начал карьеру в 1984 году как стендап-комик. Он снялся во многих комедийных сериалах и фильмах, в том числе "Поездка в Америку", "Грейс в огне", "Клиника", "Джоуи", "Баскетс".

На его счету три награды премии "Эмми". А американский телеканал Comedy Central внес его имя в список 100 крупнейших актеров стендапа всех времен.

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Скриншот YouTube

В 1995 году комик создал и выпустил мультсериал – "Жизнь с Луи". Сюжет проекта был основан на воспоминаниях о детстве Андерсона с братьями и сестрами, с добродушной матерью и отцом с несколько грубоватым характером. Также в мультфильме он описывал свое тяжелое детство, связанное с весом, из-за чего его травили, и делился, как он решил стать комиком. Три года подряд шоу было настоящим хитом, транслируемым на канале Fox Kids.

Вы только представьте, карьера Андерсона длилась более трех десятилетий! Кроме съемок, он написал несколько книг и до последних дней продолжал гастролировать.

Напомним, сегодня также стало известно о смерть Мита Лоуфа. Рок-музыкант и актер скончался в возрасте 75 лет.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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