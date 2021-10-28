Умер создатель "Рабыни Изауры" Жилберту Тумшиц Брага

Ранее сценарист был госпитализирован в больницу, где впоследствии он и скончался

Сценарист скончался на 76 году жизни/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 26 октября, на 76 году жизни скончался бразильский сценарист, лауреат Международной телевизионной премии "Эмми" Жилберту Тумшиц Брага. Жизнь оборвалась в больнице его родного города Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает G1.

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Причина смерти

Причиной смерти сценариста стала занесенная инфекция. Брага в течение нескольких лет имел проблемы со здоровьем, в том числе трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике. 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода, а 26 октября скончался.

О сценаристе

Жилберту Тумшиц Брага родился 1 ноября 1945 года в Рио-де-Жанейро. Он получил известность в 1976 году, написав сценарий для телесериала "Рабыня Изаура", который впоследствии показали в СССР двумя частями в 1988-1989 годах. Телесериал рассказывает о последних годах рабства в Бразилии. Кроме того, Брага получил премию "Эмми" за телесериал "Бок о Бок" и был номинирован на нее за теленовеллу "Тропический рай" (Para so Tropical, 2007). Последней его работой стала теленовелла "Вавилония" (Babil nia), которую транслировали в Бразилии в 2015 году.

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