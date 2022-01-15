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Умер у входа в медпункт: вдова Зеленского рассказала о последних минутах жизни телеведущего

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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15 января, 11:36
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Российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане, где он был с женой Милой Рубинчик
Вдова Михаила Зеленского нарушила молчание после смерти телеведущего
Вдова Михаила Зеленского нарушила молчание после смерти телеведущего / Фото: скриншот

Отмечалась, что когда телеведущему резко стало плохо, жена была рядом. Мила Рубинчик не давала никаких комментариев и удалила в Instagram все публикации. Спустя несколько дней жена телеведущего в программе "Прямой эфир" нарушила молчание.

По словам Милы, в тот день она с Михаилом занималась повседневными делами и ничего не предвещало беды.

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Это случилось внезапно, не было никакой причины. Я была рядом, все произошло на моих глазах. Мише стало плохо, его состояние ухудшилось. Дошли до медпункта, все там случилось, прямо на входе. Скорая ехала максимально быстро, никаких промедлений не было нигде, скорая ехала максимально быстро. Врачи много делали манипуляций, я уверена, что они делали все, что могли, – сказала Рубинчик.

Михаил Зеленский с Милой Рубинчик
Михаил Зеленский с Милой Рубинчик / Фото: Instagram

Мила не стала называть причину смерти телеведущего. По ее словам, спровоцировать болезни могли сразу несколько факторов, одним из которых является курение. Вдова Зеленского обратила внимание, что мог повлиять тяжелый рабочий ритм.

Напомним, предварительной причиной смерти Михаила Зеленского называли инсульт. Однако позже стало известно, что телеведущий скончался вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Элина Пелешенко
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