Умер Уилли Гарсон – звезда сериала Секс в большом городе

Американскому актеру, который сыграл Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе", было 57 лет. Причина смерти не сообщается

Умерла звезда сериала "Секс в большом городе" / Фото: Instagram

О смерти Уилли Гарсона сообщил его приемный сын Натан у себя в Instagram. Он опубликовал трогательный пост, сопроводив его разными фото и видео звезды "Секса в большом городе".

Покойся с миром. Я так рад, что ты разделил со мной все свои приключения и сумел так многого добиться. Я так горжусь тобой. Я всегда буду любить тебя, но я думаю, что тебе пора отправиться в собственное приключение. Ты всегда будешь со мной, – написал Натан.

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По некоторым данным Уилли Гарсон несколько лет боролся с раком.

Всего на его счету около 160 ролей в различных сериалах и кино. Больше всего известный по роли Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе" – друга Кэрри Брэдшоу. Актер успел сняться в продолжении культового сериала.

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Уилл Гарсон на съемках продолжения "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Культовый сериал "Секс в большом городе" возвращается – смотрите видео:

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