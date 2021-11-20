Умер знаменитый актер Валерий Гаркалин

В возрасте 67 лет умер российский актер Валерий Гаркалин. Полтора месяца за его жизнь сражались врачи

Актер Валерий Гаркалин умер в ночь на 20 ноября. / Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет. Накануне состояние артиста постоянно ухудшалось. На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а затем внутренние органы стали отказывать друг за другом.

Причина смерти Валерия Гаркалина – полиорганная недостаточность.

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Что произошло с Валерием Гаркалиным

Еще в начале октября артист был госпитализирован в реанимацию с коронавирусной инфекцией. Его сразу ввели в кому. Впоследствии в СМИ появилась информация, что у Гаркалина улучшение и его отключили от аппаратов.

Однако через неделю состояние звезды резко ухудшилось. У него почти полностью были поражены легкие, актер находился в медикаментозной коме и подключен к аппарату ЭКМО.

Пока неизвестно, где и когда пройдет церемония прощания с Валерием Гаркалиним. Но стоит отметить, что, вероятно, провести в последний путь знаменитого актера захотят сотни поклонников.

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Валерий Гаркалин: краткая биография

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Учился в Музыкальном училище Гнесиных. Известен своими комедийными ролями. Наибольшую популярность принесли роли в фильме "Ширли-Мырли" и "Ландыш серебристый". Он также снялся в сериалах "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками" и многих других кинолентах.

Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19 / Фото: Instagram

В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразил свое несогласие с политикой российских властей касательно Украины и Крыма.

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