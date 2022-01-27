Умер звезда сериала "Мелроуз Плейс" Морган Стивенс

Американский актер ушел из жизни в возрасте 70 лет. Его нашли мертвым в собственном доме

Моргану Стивенсу было 70 лет / Фото: Getty Images

Еще одна звезда кино угасла навсегда в этом году. Неделю назад в результате несчастного случая не стало французского артиста Гаспара Ульеля, а теперь стало известно о смерти Моргана Стивенса – звезды сериала 90-х "Мелроуз Плейс".

Как сообщает TMZ, сосед был обеспокоен тем, что актер не появлялся на улице уже несколько дней! Он позвонил в полицию, и те, зайдя в дом, нашли мужчину мертвым на кухне. По предварительным данным, Морган Стивенс скончался естественной смертью.

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Морган Стивенс умер естественной смертью. / Фото: Скриншот из YouTube

Что известно о Моргане Стивенсе

Актер родился в 1951 году в городе Ноксвилл. За свою жизнь Морган сыграл во многих американских сериалах. Одним из самых ярких его персонажей был Ник Даймонд в популярном "Районе Мелроуз" ("Мелроуз Плейс"). Также он появлялся в проектах "Волтоны", "Слава", "Она написала убийство" и "Уокер, техасский рейнджер".

Последней работой актера стала роль в шоу "Крутой Уокер: Правосудие по-техаски".

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Напомним, в январе также не стало звезды "Кухни" Ивана Рудакова. Актер скончался в 43 года.