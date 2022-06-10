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Умерла Джули Круз – певица сериала Твин Пикс

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 июня, 13:10
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Артистка прославилась благодаря своей композиции Falling – саундтрек к культовому американскому телесериалу
Джули Круз умерла в возрасте 65 лет
Джули Круз умерла в возрасте 65 лет / Фото: Getty Images

Джули Круз умерла в возрасте 65 лет. Смерть певицы наступила по естественным причинам. О трагедии сообщил муж звезды Эдвард Гриннан в Facebook, пишет The Guardian.

Она покинула эту жизнь по естественным причинам. Без сожаления. Она спокойная… Я играл ее (песню группы B-52, – Ред.) Roam во время ее перехода. Теперь она будет блуждать вечно. Почивай с миром, моя любовь, – написал он.

Джули Круз с мужем
Джули Круз с мужем / Фото: Getty Images

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В 2018 году Джули Круз рассказала поклонникам, что страдает системной волчанкой.

Боль так сильна, что я плачу и бросаюсь на людей. Я едва хожу. А теперь тяжело стоять, – призналась певица.

Что известно о Джули Круз

Американская поп-артистка стала известной благодаря исполнению саундтрека к "Твин Пикс" – Falling. Сотрудничала с композитором Анджело Бадаламенти и режиссером Дэвидом Линчем, продюсером и автором текстов большинства ее композиций.

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С этой культовой песней Джули Круз занимала 7-е место в британских чартах. Сингл стал хитом в Европе и возглавил австралийский чарт. Также Falling был включен в дебютный альбом артистки Floating Into the Night 1989 года.

Джули Круз/ Анджело Бадаламенти и Дэвид Линч
Джули Круз/ Анджело Бадаламенти и Дэвид Линч / Фото: Getty Images

Круз начала свое сотрудничество с Линчем в 1986 году для его фильма "Голубой бархат". В 1990 году она появилась как персонаж Сон женщины с разбитым сердцем в авангардной постановке Линча "Индустриальная симфония №1" вместе с Николасом Кейджем и Лорой Дерн.

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Также она появлялась как персонаж в фильме "Твин Пикс", поя в городском баре, в спин-оффе фильма "Твин Пикс: Огонь, ходи со мной". В 2017-м Круз снялась в "Твин Пикс: Возвращение".

В 1991 году Джули совершила кавер на песню Элвиса Пресли Summer Kisses, Winter Tears для саундтрека к фильму Вима Вендерса "Когда наступит конец света".

Джули Круз еще гастролировала как участник группы B-52 на протяжении 1990-х годов и сотрудничала со многими другими исполнителями.

Певица была замужем за писателем и редактором Эдвардом Гриннаном.

Недавно стало известно о смерти сооснователя легендарной рок-группы Bon Jovi Алека Джона Сача.

Также ранее мы сообщали, что умер режиссер легендарного сериала "Рабыня Изаура" Милтон Гонсалвеш.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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