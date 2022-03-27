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Умерла Виолетта Колесникова – создательница "Винни-Пуха" и "Бременских музыкантов"

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27 марта, 17:49
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Аниматор Виолетта Колесникова ушла из жизни в возрасте 83 лет
Умерла аниматор Виолетта Колесникова
Умерла аниматор Виолетта Колесникова / Фото: kino-teatr.ru

О смерти Виолетты Колесниковой сообщили в школе-студии "ШАР", где аниматор работала преподавателем с 2004 года. О причинах трагедии пока неизвестно.

Ушла из жизни дорогая Виолетта Павловна Колесникова, педагог школы-студии "ШАР", заслуженный художник РСФСР, легендарный аниматор и один из самых опытных, любимых и незаменимых педагогов нескольких поколений аниматоров в России, – говорится в сообщении студии.

Прощание с Виолеттой Колесниковой состоится в понедельник, 28 марта.

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Виолетте Колесниковой было 83 года.
Виолетте Колесниковой было 83 года. / Фото: kino-teatr.ru

Краткая биография Виолетты Колесниковой

Колесникова – аниматор, художник-мультипликатор, заслуженный художник РСФСР. С 1959 года работала в "Союзмультфильме". Виолетта работала как художник-мультипликатор, и как педагог на курсах при студии.

В качестве аниматора Колесникова участвовала в создании более 90 фильмов. Среди популярных: "Винни-Пух", "Бременские музыканты", "Возвращение блудного попугая", "Тайна третьей планеты", "Осторожно, обезьянки!", "Пастушка и трубочист", "Баранкин, будь человеком" и другие.

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В течение своей карьеры аниматор сотрудничала со многими знаменитыми режиссерами. В частности, с Борисом Дежкиным, Романом Качановым, Федором Хитруком, Эдуардом Назаровым, Андреем Хржановским.

Ранее мы сообщали, что экс-солист "Отпетых мошенников" Вячеслав Зинуров покончил жизнь самоубийством . Ему было 50 лет. По предварительным данным, артист написал предсмертную записку, принял дозу наркотиков и повесился.

А 11 марта стало известно о смерти Рустама Ибрагимбекова – сценариста "Белого солнца пустыни" и драматурга.

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