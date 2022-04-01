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Умерла звезда фильма Чародеи Александра Яковлева

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 22:39
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Советская актриса долгое время боролась с онкологией
В 2019 году актриса рассказала, что у нее рак
В 2019 году актриса рассказала, что у нее рак / Фото: скриншот

Александре Яковлевой было 64 года. О смерти актрисы сообщают российские СМИ со ссылкой на режиссера Николая Лебедева

У звезды советского кино была четвертая стадия рака молочной железы и она никогда не скрывала от публики свои проблемы со здоровьем. В одном из своих последних интервью актриса призналась, что перенесла 20 курсов химиотерапии и из-за потери волос вынуждена была носить специальную шапочку.

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Скриншот

Яковлева была одной из популярных актрис советского кино. Актриса известна по ролям в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году ушла из кинематографа.

Скриншот

Звезда советского кино была замужем трижды. У нее осталось детей – дочь Елизавета и сын Кондратий.

Напомним, в январе этого года не стало звезды фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня" Леонида Куравлева.

Элина Пелешенко
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