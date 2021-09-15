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11-месячный племянник Шэрон Стоун стал донором органов для троих человек

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
15 сентября, 18:59
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В конце августа в семье Стоун случилась трагедия – умер 11-месячный племянник Шэрон Стоун, Ривер. Мальчик был здоров, но буквально за пару дней ему стало плохо, отказали все органы
Маленький племянник Шэрон Стоун стал донором органов
Маленький племянник Шэрон Стоун стал донором органов / Фото: Getty Images, instagram.com/sharonstone

О смерти своего племянника Шэрон Стоун сообщила в Instagram. Мальчик был третьим ребенком брата актрисы, Патрика, и его супруги Таши. В соцсети поклонники Стоун выразили ей и ее семье соболезнования в комментариях под печальной новостью.

Позже, как сообщает People, Шэрон призналась, что органы 11-месячного Ривера семья пожертвовала нуждающимся.

Тот факт, что моему племяннику удалось спасти три жизни: двух младенцев и 45-летнего мужчины, стал спасением для нашей семьи. Вы никогда, никогда не узнаете, когда случится трагедия в вашей жизни или в вашей семье, но возможность стать донором органов спасла нас, – сказала Шэрон.

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Шэрон Стоун призналась, что ей и ее семье очень трудно переживать потерю, но она счастлива, что семья смогла помочь другим людям. Актриса подчеркнула важность донорства органов в современном мире.

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Отметим, что у Шэрон Стоун есть трое приемных сыновей: Роэн, Лэрд и Куинн. Вместе с сыновьями актриса проживает в Западном Голливуде.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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