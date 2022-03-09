Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Путь Барских

Украинцы≠русские

Леонтьев потерялся

Сбежали из РФ

Поддержка Росомахи

Раша, гудбай!
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Universal Music Group останавливает работу в России: так весь мир указывает агрессору на дверь

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 10:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многие артисты РФ теперь будут без работы: так весь мир объединяется против страны-агрессора
Universal Music останавливает работу в России
Universal Music останавливает работу в России / Фото: Getty Images, скриншот

Как сообщает BBC, Universal Music Group останавливает работу в России и закрывает свои офисы. Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, как и огромное число других брендов и корпораций, уходит из РФ, осуждая вторжение в Украину.

Universal Music Group — крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, она относится к "большой тройке", на долю которой приходится до 80% издания музыкальных произведений в мире. И сейчас они поддерживают мировые санкции против России.

Реклама
Universal Music Group / скриншот

Отметим, что Минкульт и министр Александр Ткаченко официально обращались в лейблы, чтобы те также выразили свою позицию и перестали вести бизнес в России.

Офіційно звернувся щодо цього до Люсіана Чарльза Грейнджа, CEO Universal Music Group, Бреда Навіна, CEO Orchard, Еммануеля Цунца, CEO ONErpm, Роба Стрінгера, CEO, Sony Music Entertainment, Дениса Ладегалері, CEO Believe, Стівена Купера, CEO Warner Music Group,

- писал Александр Ткаченко в Телеграм-канале и также публиковал фото официальных документов с запросами. Их можете рассмотреть по ссылке.

Отметим, что среди ведущих артистов, записи которых выдавались этим холдингом, – Мадонна, ABBA, Eminem, Rammstein, Sum 41, U2, Джими Хендрикс, Лучано Паваротти, Treibhaus, 3 Doors Down, Имельда Мэй, Мирами, Jeward, Таркан, Софи Эллис-Б.

Реклама

В России с Universal Music работали: Лолита, Элджей, Noize MC, Iowa, Asti, Zoloto, КОСМОНАВТОВ НЕТ, Коста Лакоста и другие.

Лолита Милявская / скриншот

И это только начало. Напомним, санкции против РФ уже работают: съемки "Модного приговора" остановлены, так как не во что одевать героинь.

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
Топ YouTube
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Женщины, рискующие своей жизнью в Украине - вы невероятные и весь мир за вами!

Цитата на segodnya.ua
Дженнифер Энистон Актриса
Джен поддержала Украину!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять