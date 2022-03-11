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Ушла эпоха! Бузова, Рудковская, Билан и другие российские звезды прощаются с Instagram

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 марта, 21:52
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Российская власть решила лишить своих звезд самого ценного – социальных сетей. Теперь ежедневные истории в Instagram для знаменитостей из РФ будут недоступны
Российские звезды уходят из Instagram
Российские звезды уходят из Instagram / Фото: Instagram

Роскомнадзор лишает российских селебритис одного из главных источников заработка – Instagram. С 14 марта социальная сеть будет недоступна в РФ.

По этому случаю многие российские звезды прощаются со своими поклонниками и обещают встретиться на просторах других, пока еще доступных, площадок.

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Ольга Бузова

Настоящей потерей закрытие Instagram стало для Ольги Бузовой. Как известно, певица начала вести свой блог в соцсети еще в далеком 2012 году. За это время у Оли собралось 23,3 миллиона фолловеров.

Со своими фанатами Бузова делилась всеми подробностями своей жизни и сделала свой профиль самым популярным на просторах России и СНГ.

Мои хорошие, я тут с вами с конца 2012 года…(12.12.2012) а делилась всем, что происходило …своим счастьем, любовью, разводом и болью, творчеством, победами и поражениями, взлетами и падениями…, – написала Оля. – Сейчас пишу пост и плачу ? надеюсь, это все не правда, и мы останемся тут… Но все же… чтобы не терять меня, у меня есть мой ТГ, ссылка в шапке и сторис .
И мой официальный VK? который я веду ещё со школы …

Скриншот – instagram.com/buzova86

Оксана Самойлова

Еще один "мамонт" Instagram Оксана Самойлова. Жена рэпера Джигана, как и Бузова, на просторах соцсети уже больше 10 лет. Аудитория у нее тоже собралась не маленькая – 15,3 миллионов подписчиков.

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В соцсети у Самойловой осталось все – коллаборации, куча рекламных контрактов, а главное – марафон, в котором она учила своих клиентов "зарабатывать миллионы". Правда, как теперь заниматься инстацыганством без "инсты" Оксана не рассказала.

10 лет каждый день я вела инсту, вы у меня были самой активной аудиторией среди всей русскоязычной инсты, – обратилась, уходя, Самойлова.

Скриншот – instagram.com/samoylovaoxana

Яна Рудковская

Еще одна активная пользовательница продюсер Яна Рудковская тоже лишится всех своих рекламных контрактов. Больше никаких розыгрышей сумок от Louis Vuitton, Яна... Хотя о чем это мы? Бренд в след за другими мировыми компаниями ушел с российского рынка.

Грустно расставиться здесь спустя. 10 лет дружбы и общения! Мы спорили тут и смеялись, грустили и радовались вместе! Надеюсь мы все равно когда-нибудь тут встретимся, а может быть совсем скоро! Есть такое предчувствие! А я редко ошибаюсь! – обратилась к фолловерам Рудковская.

Скриншот – instagram.com/rudkovskayaofficial

"Голубь мира" (а именно так называла свой канал продюсера) переходит в Telegram. Ждем рекламу белорусского трикотажа в чате!

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Дима Билан

Следом за своим продюсером со всеми поклонниками в Instagram попрощался российский певец Дима Билан. Исполнитель также создал свой канал и сообщество во "Вконтакте".

В свете последних событий, Instagram может быть заблокирован на территории России. Но наша с вами Связь на этом не прерывается! Поэтому, чтобы быть вместе и не потеряться – предлагаю вам перейти в доступные социальные сети – ВКонтакте и Телеграм! – написал Билан.

Скриншот – instagram.com/bilanofficial

В соцсети за Биланом следили 3,8 миллионов фанатов.

Настя Ивлеева

Для Ивлеевой Instagram настоящим счастливым билетом, ведь именно там Настя начала свой блогерский путь, снимая смешные короткие видео. Эта соцсеть подарила Ивлеевой признание публики, миллионные контракты и дорогу на большой экран. По количеству подписчиков она почти догнала Ольгу Бузову – у Насти 19 миллионов поклонников в Сети.

Блогерша высказалась о закрытии Instagram в своем манере.

п**дарики, ребята! эпоха, прощай! 6 славных лет творчества, вдохновения, мотивации, открытий, достижений, свершений летят в оч*о к дьяволу! спасибо вам за то, что были рядом и мы проживали столько счастливых моментов вместе и сколько ещё не успели! люблю! – высказалась Ивлеева.

Скриншот – instagram.com/_agentgirl_

Даня Милохин

Настоящее разочарование ждало и Даню Милохина. Еще в январе, когда все только шутили о "бане" TikTok, блогер собирался перейти в Instagram, но и его теперь закрывают.

Тогда, в GQ TVШОУ Милохина поставили в тупик вопросами о том, чем он будет заниматься, если закроют соцсети.

Instagram и YouTube нет? Пойду работать в McDonald’s... или пойду в детский сад работать...В шиномонтаж? Я, кстати, выучился на автомеханика, я думаю, у меня что-то получится, – отвечал Шастуну Милохин.

Надеемся, что Даня вспомнят утраченные знания! А пока Милохин призывает своих фолловеров добавиться к нему в "ВК".

Скриншот – instagram.com/danya_milokhin

Также мы напоминаем, что в России остается ряд людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. Многие из них были вынуждены покинуть страну.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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