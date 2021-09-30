Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Лига чемпионов 🇪🇺 Отмена безвиза с ЕС 🇩🇪 Германия после выборов 👑 Мисс Украина-2021 - фото

Måneskin в Украине

Реюнион года

Insta-развод

Парень Алены

Royals на Бонде

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Успенская поблагодарила Украину за теплый прием и пообещала еще вернуться с концертами

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
30 сентября, 10:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этом году Любовь Успенская дала несколько концертов в разных городах Украины. Они все прошли с аншлагами
/ Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

У Любови Успенской завершился тур городами Украины. Певица не скрывает восторга от украинских гастролей и обещает вернуться с концертами уже в следующем году.

Любовь Успенская опубликовала видео, снятое в одесском дельфинарии и поблагодарила поклонников за теплый прием.

Это были незабываемые для меня гастроли в любимой Украине. Хочу выразить благодарность за такой тёплый приём каждому, кто пришёл в каждом городе, в который я привезла свою музыку. Херсон, Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Запорожье – везде я чувствовала себя по-особенному, по-домашнему – написала артистка у себя в Instagram.

Реклама

Певица, отвечая на комментарии подписчиков, рассказала о планах вернуться в Украину.

Реклама

К слову, не все оценили видео Успенской в дельфинарии. Многие раскритиковали певицу и посочувствовали дельфинам.

  • "Жалко дельфинов. Люблю ваше творчество, но дельфинов больше!"
  • "Дельфина жалко, честно"
  • "Бедный дельфин"
скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Игорь Кондратюк возмутился, что российские артисты приезжают в Украину. Телеведущий написал петицию к президенту Украины с требованием запретить концерты, гастроли и выступления на фестивалях российских артистов, которых он называет гражданами страны-агрессора.

Реклама

Другие новости о звездах:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Дэниел Крейг на премьере бондианы в Лондоне
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Победители "Евровидения" Måneskin едут в Украину
Wow-новость!
Опрос
Ожидаемая премьера
"Фантастические твари 3": что известно о новом фильме по Джоан Роулинг
Больше деталей
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять