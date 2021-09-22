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Успенская в гостях у Каменских и Потапа спела на украинском (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
22 сентября, 10:00
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Любовь Успенская приехала в Украину, чтобы дать несколько концертов. Один из вечеров она провела в компании Насти Каменских и Потапа
/ Фото: Instagram

На выходных Любовь Успенская дала сольный концерт в Киеве, который прошел с аншлагом.Выступала на концерте Успенской и Настя Каменских - они исполнили дуэтную песню "Ты же не забыл".

Пока певица в Украине, она решила заглянуть в гости к Потапу и Насте. Видео со звездных посиделок появилось в фан-аккаунте Каменских.

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За столом гости пели украинские песни "Черемшина", "Пісня про рушник" и дуэт Любови Успенской и Насти Каменских.

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Сейчас Любовь Успенская гастролирует по украинским городам. Певица уже выступила в Днепре и Киеве, Одессе. Также концерты запланированы в Херсоне и Запорожье.

Напомним, в 2019 году Любовь Успенская выступила в Киеве с концертом, посвященным ее 65-летию, где перед многотысячной толпой поклонников исполнила песню на украинской языке "Бути без тебе". В столице артистка также снимала клип.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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