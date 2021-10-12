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Успенская высказалась о петиции Кондратюка с запретом концертов звезд РФ: Я к этому отношения не имею

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
12 октября, 12:55
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Петиция Игоря Кондратюка о запрете артистов из России набрала 25 тыс. подписей и теперь ее должен рассмотреть президент. Певица Любовь Успенская считает, что такая мера – не есть справедливой
Любовь Успенская осудила петицию о запрете концертов артистам из РФ в Украине
Любовь Успенская осудила петицию о запрете концертов артистам из РФ в Украине / Фото: пресс-служба

Напомним, Игорь Кондратюк говорит, что большинство российских артистов либо посещают оккупированный Крым, либо открыто поддерживают агрессию Кремля, либо просто молчат.

Певица Любовь Успенская, которая недавно выступила в Украине, негативно отозвалась о петиции украинского продюсера.

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Конечно, это неправильно. Но к сожалению, сегодня пользуются этими приемами, чтобы как-то сделать так, чтобы артистам, на которых держится все, было плохо. Ведь музыка — это поддержка для страны, – цитирует Успенскую РЕН ТВ.

Любовь Успенская добавила, что родилась в Украине и мечтает о том, чтобы Украина и Россия "были вместе и помирились".

Еще она отметила, что по паспорту является гражданкой США и возможные ограничения в Украине ее коснуться не должны.

Игорь Кондратюк резко высказался о российских артистах в Украине
Игорь Кондратюк резко высказался о российских артистах в Украине / Фото: facebook.com/kondratjukigor

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К слову Кондратюк считает, что Любови Успенской тоже не стоит выступать в Украине.

Банальная дурочка – поклонница убийцы Х**ла. Какая с*ань в голове руководителей Дворца "Украина" и их кураторов? – высказался Игорь в Facebook накануне концерта артистки.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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