Утраченная красота: лучшие фото Линды Евангелисты до ее обезображивания пластическими хирургами

Вспоминаем фото красивейшей женщины, звезды подиума 90-х и нулевых, которая до сих пор обращает на себя взоры поклонников...

Линда Евангелиста сейчас снова в центре внимания / Фото: открытые источники

На этой неделе знаменитая модель Линда Евангелиста появилась в фотосессии для журнала People, где рассказала о ужасающих последствиях пластики. Звезда подиума продолжает держаться, но многие ее фанаты скучают по прежнему образу, до того, как ее внешности коснулся скальпель хирурга. Мы собрали самые красивые фото Линды Евангелисты, которые могут служить референсами для нынешних моделей. Ее краса – бесподобна!

Именно Линде Евангелисте принадлежит знаменитая фраза: "Меньше, чем за 10 тысяч долларов, я даже с постели не встану".

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Линда Евангелиста в юности / скриншот

И это не удивительно, ведь красавицу с точеной фигурой и идеальным лицом до сих пор считают одной из самых успешных и знаменитых манекенщиц в истории модельного бизнеса за все время.

Линда Евангелиста – звезда глянца / скриншот

Вместе с Наоми Кэмпбелл, Татьяной Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд Линда Евангелиста представляет золотую эру в моделинге.

Звезды подиума 90-х / скриншот

За свою карьеру Линда она снялась более чем для 600 обложек глянцевых журналов.

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Линда Евангелиста в ярком образе / скриншот

Вот пример одной из них.

Линда Евангелиста для ELLE / Фото: elle.com

Короткая стрижка сделала ее образ еще более выразительным и работы только прибавилось.

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Фото: www.instagram.com/lindaevangelista

Кстати, звезда в инстаграм и сама любит поностальгировать и иногда публикует раритетные кадры.

Фото: www.instagram.com/lindaevangelista

Волосы – предмет гордости Евангелисты. С ее внешностью она могла позволить себе самые разные стрижки.

Линда Евангелиста / скриншот

Культура 90-х позволяла появляться на обложках с сигаретой.

Линда Евангелиста / скриншот

Модель если не ходила по подиуму сама, всегда присутствовала в качестве почетной гости в зале и на вечеринках.

Линда Евангелиста на вечеринке / Фото: Getty Images

Линда Евангелиста в 90-е была любимицей главных модных дизайнеров.

Линда Евангелиста на показе в Париже / Фото: Getty Images

Ее модельную карьеру называют одной из самых долгоиграющих. Превзошла ее разве что Наоми Кэмпбелл, которая и сейчас регулярно демонстрирует наряды на модных показах.

Линда Евангелиста на церемонии CFDA Fashion Awards / Фото: Getty Images

Инда Евангелиста в платье от Giles Deacon весна/лето 2006 г.

Линда Евангелиста в 2006 году / Фото: Getty Images

Поклонники красоты Линды Евангелисты жаждут снова увидеть любимицу в новой фотосесиии по какому-то радостному поводу. А мы не перестаем восторгаться, какая же Линда Евангелиста – красивая!

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