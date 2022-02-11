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Уже не один дома: Маколей Калкин показал сына

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 февраля, 04:35
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Актера заметили вместе с сыном и возлюбленной
Маколей Калкин с сыном/Фото: Telegram-канал "Anton S Live", коллаж: "Сегодня"
Маколей Калкин с сыном/Фото: Telegram-канал "Anton S Live", коллаж: "Сегодня"

Известного американского актера Маколея Калкина сфотографировали вместе с его сыном и возлюбленной, с которой он недавнообручился.

Фото появились в Telegram-канале "Anton S Live".

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Детали

На фото в Маколея Калкина на руках его сын Дакота, которого он назвал в честь своей сестры, которая погибла в автокатастрофе в 2008 году, когда ей было 28 лет.

Также на снимке рядом с Маколеем и его сыном возлюбленная актера — актриса и фотомодель Бренди Сонг.

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Что известно об актере?

Как пишет Wikipedia, Маколей Калкин — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант. Один из самых успешных детей-актёров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в фильмах "Дядюшка Бак" (1989), "Один дома" (1990), "Моя дочь" (1991), "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), "Добрый сынок" (1993), "Наравне с отцом" (1994), "Богатенький Ричи" (1994) и "Повелитель страниц" (1994). На пике популярности рассматривался как лучший ребёнок-актёр после Ширли Темпл.

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