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Уже не враг! Максима Галкина исключили из черного списка Минкультуры

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22 июня, 19:32
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Более семи месяцев российский шоумен находился в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности
Максим Галкин больше не угроза территориальной целостности Украины
Максим Галкин больше не угроза территориальной целостности Украины

Накануне Максим Галкин отпраздновал в Израиле свой день рождения. В эту страну 46-летний юморист переехал с женой Аллой Пугачевой и детьми вскоре после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Галкин не молчит о войне и публично высмеивает рашистских пропагандистов.

Максим Галкин не поддерживает российскую агрессию против Украины
Максим Галкин не поддерживает российскую агрессию против Украины / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Тем не менее, в ноябре прошлого года Минкультуры внесло Галкина в черный список. Тогда СБУ дала понять: муж Примадонны несет угрозу территориальной целостности Украины.

Летом в 2014 году, вскоре после аннексии Россией Крыма, Максим Галкин приезжал в Ялту на музыкальный конкурс. Алла Пугачева не составила ему компанию, поэтому она никогда в черный список не попадала.

Максим Галкин в Ялте после аннексии Крыма. 2014 год
Максим Галкин в Ялте после аннексии Крыма. 2014 год

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Из-за отъезда в Израиль в России звездную парочку приписали к предателям. Однако Галкин не отмалчивается. Периодически он записывает видео, на которых осуждает российскую агрессию против Украины.

Позиция юмориста, видимо, не осталась незамеченной. Согласно обновленным данным Минкультуры, Максим Галкин больше не является угрозой для нашей страны. В перечне на данный момент числятся 209 рашистов, которые так или иначе связаны с культурой.

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Наданий момент 209 рашистів у чорному списку Мінкульту. Скрін: https://mkip.gov.ua/

Напомним, недавно Максим Галкин впервые показал своих детей после отъезда из России.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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