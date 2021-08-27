Узнаете Настю? Ивлеева умилила Сеть своими детскими фото

Подписчики звезд любят обсуждать не только их личную жизнь, но и рассматривать их детские фото. Настя Ивлеева, похоже, это знает. В Instagramблогер опубликовала свои архивные фото.
Я. Как думаете, сколько мне тут? — лаконично подписала детские фото Настя.
В комментариях подписчики оценили архивные фото Ивлеевой.
- "Тапочки на втором фото, конечно, огонь. У меня такие же были",
- "Я аж прослезилась, сразу флешбек в детство – сланцы радуга, много джинса,и главное – лето у бабушки в деревне"
- "Целеустремленный взгляд и характер даже в таком возрасте. А какая обворожительная улыбка",
- "А на этих фотках Настя даже не догадывается , какое успешное будущее ее ждет"
Напомним, недавно Настя Ивлеева объявила о разводе со своим супругом Элджеем. По информации Telegram-каналов подробнее о расставании телеведущая расскажет в интервью Ксении Собчак.
Как знаменитости переживают расставания, смотрите в сюжете:
Еще новости по теме: