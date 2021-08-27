Узнаете Настю? Ивлеева умилила Сеть своими детскими фото

Новая публикация популярной телеведущей и блогера заставила многих подписчиков поностальгировать

Настя Ивлеева поделилась детскими фото / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Подписчики звезд любят обсуждать не только их личную жизнь, но и рассматривать их детские фото. Настя Ивлеева, похоже, это знает. В Instagramблогер опубликовала свои архивные фото.

Я. Как думаете, сколько мне тут? — лаконично подписала детские фото Настя.

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Настя Ивлеева в детстве / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева опубликовала детские фото / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева поделилась детскими фото / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Как Настя Ивлеева выглядела в детстве / Фото: instagram.com/_agentgirl_

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В комментариях подписчики оценили архивные фото Ивлеевой.

"Тапочки на втором фото, конечно, огонь. У меня такие же были",

"Я аж прослезилась, сразу флешбек в детство – сланцы радуга, много джинса,и главное – лето у бабушки в деревне"

"Целеустремленный взгляд и характер даже в таком возрасте. А какая обворожительная улыбка",

"А на этих фотках Настя даже не догадывается , какое успешное будущее ее ждет"

Напомним, недавно Настя Ивлеева объявила о разводе со своим супругом Элджеем. По информации Telegram-каналов подробнее о расставании телеведущая расскажет в интервью Ксении Собчак.

Как знаменитости переживают расставания, смотрите в сюжете:

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