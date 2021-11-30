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В доме Мэнсона, которого обвинили в насилии, провели обыск – полиция изъяла улики

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 13:51
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Проблемы Мэрилина Мэнсона, связанные с обвинениями в сексуальном насилии, продолжаются. Накануне в дом музыканта нагрянула полиция с ордером на обыск
Полиция обыскала дом Мэрилина Мэнсона
Полиция обыскала дом Мэрилина Мэнсона / Фото: instagram.com/marilynmanson

Полицейские пришли с ордером на обыск в дом 52-летнего Мэнсона рано утром в понедельник, 29 ноября. Самого музыканта в тот момент дома не было, пишет People.

Источники издания сообщают, что правоохранители взломали двери и изъяли из дома Мэнсона жесткие диски, которые будут переданы в прокуратуру.

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Ранее стало известно, что Мэрилин Мэнсон продал свой дом на Голливудских холмах, в котором издевался над своими жертвами. Но была ли это та самая недвижимость, в которой полицейские совершили обыск – не ясно.

Что за скандал с Мэрилином Мэнсоном?

О насилии со стороны известного музыканта заявили более 15 женщин. Некоторые из них рассказали, что Мэнсон закрывал своих жертв в стеклянной комнате и психологически издевался над ними.

О насилии со стороны Мэрилина Мэнсона заявили более 15 женщин
О насилии со стороны Мэрилина Мэнсона заявили более 15 женщин / Фото: instagram.com/marilynmanson

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В настоящее время против Мэрилина Мэнсона подано три судебных иска от женщин, которые утверждают, что подвергались сексуальному насилию со стороны него в прошлом, включая его бывшую девушку Эшли Морган Смитлайн и актрису из "Игры престолов" Эсме Бьянко.

Эсме Бьянко в сериале "Игра престолов"
Эсме Бьянко в сериале "Игра престолов" / Фото: HBO

Четвертый иск о сексуальном насилии, поданный Джейн Доу, был отклонен в сентябре в связи с истечением срока давности по искам его обвинителя.

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Что говорит музыкант

Мэрилин Мэнсон отрицает все обвинения, называя заявления женщин "ужасным искажением реальности".

Мои интимные отношения всегда были полностью согласованными с партнерами-единомышленниками. Независимо от того, как и почему, другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда, – написал Мэнсон в своем Instagram-профиле.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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