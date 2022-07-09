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В магазине Гвинет Пэлтроу произошел взрыв: есть пострадавшие

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 июля, 12:45
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Двое посетителей чуть не погибли. Подробности инцидента и в каком состоянии сейчас пострадавшие – узнайте в материале
В магазинчике Гвинет Пэлтроу произошел пожар
В магазинчике Гвинет Пэлтроу произошел пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях у американской звезды Гвинет Пэлтроу произошла, мягко говоря, неприятная ситуация. В одном из ее магазинов Goop в поселке Саг-Гарбор, штат Нью-Йорк, возник пожар. Инцидент произошел во время одного маленького мероприятия, на которое пришли гости.

По словам начальника местного отдела полиции, организаторы мероприятия специально наполняли каменные подсвечники со свечами спиртом. Благодаря этому посетители могли растопить зефир для смора (традиционный американский десерт, состоящий из маршмэллоу, шоколадки и крекеров).

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Однако в один подсвечник было добавлено слишком много спирта. Это привело к взрыву. А горящая жидкость выплеснулась на двух стоящих поблизости мужчин, сообщает PEOPLE .

Инцидент произошел из-за спирта в подсвечнике
Инцидент произошел из-за спирта в подсвечнике / Фото: Pinterest

К счастью, на месте был огнетушитель. Сотрудники магазина Пэлтроу смогли оперативно им воспользоваться и погасить пламя на мужчинах.

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По словам представителей полиции, мужчины получили серьезные ожоги в результате пожара. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

У одного мужчины был большой ожог спины и ушей. Его пришлось доставить вертолетом в университетскую больницу Стоуни-Брук. Другой получил ожоги лица. Его экстренно доставили каретой скорой помощи в медучреждение в Саутгемптоне. В каком сейчас состоянии находятся пострадавшие – неизвестно.

Гвинет Пэлтроу пока не комментировала произошедшее в ее магазине
Гвинет Пэлтроу пока не комментировала произошедшее в ее магазине / Фото: instagram.com/gwynethpaltrowlifestyle

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Кратко о Гвинет Пэлтроу

Гвинет в первую очередь прославилась как актриса. Она играла в таких проектах – "Крик", "Капитан Крюк", "Влюбленный Шекспир", "Доказательство" и другие.

Также она сыграла персонажа Пеппер Поттс в серии фильмов кинематографической вселенной Marvel. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми".

В 2000 году Пэлтроу и музыкант Хью Льюис выпустили музыкальный сингл Cruisin. В 2002 году актриса приняла участие в записи альбома C'mon, C'mon певицы Шерил Кроу. В этом альбоме она вместе с Кроу исполнила песню It's Only Love.

В 2008 году Гвинет запустила свой lifestyle-бренд Goop. За это время актриса создала собственную линию косметики, одежды, секс-игрушек, товаров для дома и т.д.

Напомним, в конце 90-х Пэлтроу встречалась с Брэдом Питтом. Они даже были помолвлены. Но до свадьбы так и не дошло. Как говорит актриса, она тогда была не готова к браку.

И вот через 25 лет разлуки Брэд Питт снова признался в любви бывшей невесте Гвинет Пэлтроу.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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