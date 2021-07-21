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В окружении МакSим рассказали, откуда появляются слухи о здоровье певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
21 июля, 09:38
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Поклонники певицы МакSим внимательном следят за новостями о состоянии здоровья МакSим. Менеджерам певица часто приходит опровергать разные слухи о здоровье артистки
PR-менеджер МакSим рассказала о здоровье певицы сейчас
PR-менеджер МакSим рассказала о здоровье певицы сейчас / Фото: instagram.com/maksimartist

В Сети появляются разные слухи о здоровье певицы МакSим, которая уже больше месяца находится в коме. Чаще всего представители артистки опровергают появившуюся информацию и призывают не верить слухам. PR-менеджер певицы Яна Богушевская объяснила, откуда в Сети появляется информация о здоровье МакSим.

По словам представителя певицы, врачи больницы, в которой находится исполнительница, могут общаться с журналистами, однако она исключает, что это могут быть лечащие врачи МакSим.

"У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придёт этим заниматься", – цитируют Яну Богушевскую РИА Новости.

Менеджер МакSим сообщила, что певица по прежнему в тяжелом состоянии
Менеджер МакSим сообщила, что певица по прежнему в тяжелом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

PR-менеджер МакSим добавила, что большенство попадающей информации в Сеть не соответствует действительности.

"Я каждый день читаю разные версии болезни Марины и могу сказать, что в основном это даже не сливы из больницы, а выдумки желтой прессы", – сказала Богушевская.

PR-менеджер певица отметила, сейчас новостей о здоровье певицы нет. Она по прежнему находится в тяжелом состоянии в коме.

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МакSим не смогли отключить от ЭКМО. У артистки поражено легкое
МакSим не смогли отключить от ЭКМО. У артистки поражено легкое / Фото: instagram.com/maksimartist

Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее пиар-менеджер МакSим опровергла информацию, что певицы вышла из комы после визита священника.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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