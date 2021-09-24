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В России хотят запретить Моргенштерна из-за пермского стрелка

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
24 сентября, 08:58
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Член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина считает, что Алишер Моргенштерн "подталкивает молодых людей к агрессивному поведению". На него возложили ответственность за теракт в школе
Моргенштерна хотят запретить в РФ
Моргенштерна хотят запретить в РФ

На заявления Мизулиной отреагировал адвокат Моргенштерна – Сергей Жорин. Он называет обвинения в адрес рэпера попыткой чиновников "хайпануть" и обвинить в теракте одного человека.

На мой взгляд, это самое простое решение — вместо того, чтобы что-то менять, улучшать жизнь к лучшему, можно, конечно, идти по пути того, чтобы во всем обвинять всегда одного человека и называть его причиной всех бед…Во времена моей юности популярным было выражение "во всем виноват Чубайс", сейчас, вероятно, во всем виноват Алишер Моргенштерн, — цитирует Жорина "Известия".

Политики обсуждают запрет песен Моргенштерна, а самого артиста назвали частью идеологической кампании, которая "подталкивает молодых людей к агрессивному поведению".

Что произошло в Перми

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20 сентября Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета.

Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.

Нападавшего ликвидировали. Из-за стрельбы в университете Перми погибли 8 людей.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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