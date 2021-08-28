Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Новая "Бджілка"

Джа празднует

Беби-бум

Сериалы сентября

Стала монахиней

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

В России к Тиллю Линдеманну пришла полиция. Силовики устроили допрос (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
28 августа, 10:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артист должен выступить в поддержку партии "Родина" и на фестивале "Спасская башня"
Силовики в штатском зашли в номер к артисту, чтобы "побеседовать" с солистом Rammstein / Фото: коллаж "Сегодня"
Силовики в штатском зашли в номер к артисту, чтобы "побеседовать" с солистом Rammstein / Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью, 28 августа, к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, приехали силовики – они проводили следственные действия.

Реклама

Об этом сообщили постояльцы комплекса отдыха "Завидово" Telegram-каналу "Осторожно, новости".

По их словам, силовики в штатском зашли в номер к артисту, чтобы "побеседовать". На данном этапе неизвестно о чем хотели поговорить с Линдеманном.

Читайте также:

"Российские силовики провели сегодня ночью следственные мероприятия у солиста группы Rammstein. Причины визита оперативников пока неизвестны. По итогам следственных действий был задержан один из представителей Rammstein – после конфликта с силовиками", – сообщает Telegram-канал Baza .

Солист Rammstein сейчас находится в Конаковском районе, Тверской области. По словам очевидцев, именно там он должен был дать концерт в поддержку партии "Родина". Позже, 4 и 5 сентября, артист должен выступить на фестивале "Спасская башня".

Реклама

Фото: Telegram-канал "Осторожно, новости"
Фото: Telegram-канал "Осторожно, новости"

Что известно о фестивале

Фестиваль "Спасская башня" – музыкально-театрализованное представление, сочетающее военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров из разных стран и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.

Ранее мы сообщали, что:

Виктория Барановская
Виктория Барановская Редактор раздела Киев

В медиа с 2017 года. Пишу о Киеве: знаю все о последних решениях КГГА и какие фильмы покажут в парке Шевченко. Серьезно изучала PR и маркетинг, есть сертификат SMM, Facebook & Instagram, Targeting Full Course. Родилась в Тернополе. Закончила Национальный авиационный университет по специальности Журналистика. Живу в Киеве. Люблю театр, хорошие книги и музыку.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Опрос
Беби-бум
Супруга Цекало беременна!
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять