В России не будут пускать назад артистов, сбежавших после нападения Путина на Украину

В РФ все же есть сознательные граждане, не поддерживающие президента-диктатора. Однако вместо решительных действий они просто выезжают из страны подальше от проблем

В России предложили запретить въезд сбежавшим артистам. / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

После вторжения Путина в Украину Россия расплачивается за свое кровавое преступление . Санкции, дефицит ресурсов и товаров, обвал рубля, статус страны-изгоя и не только.

Многие российские деятели культуры осуждают и критикуют своего президента-агрессора и выступают против войны в Украине, как Юрия Дудь и Андрей Макаревич . Другие же селебретис делают это молча, то есть не прибегают к более решительным действиям, чтобы свергнуть путинский режим.

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На днях в Сети распространились слухи, что звезды массово начинают выезжать из России после начала войны в Украине. Однако действительно ли артисты убегают из страны навсегда – неизвестно.

Но на фоне таких сплетен в Госдуме РФ решили так сказать перестраховаться и запретить въезд назад бизнесменам и актерам, сообщают росСМИ . Инициатором такой идеи выступил депутат Султан Хамзаев. Вскоре ее могут вынести на обсуждение.

Султан Хамзаев / Фото: скриншот

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Такое поведение выглядело уродливо. Те, кто выбрал такую позицию, — люди взрослые, свободные. Я не говорю, что нужно запрещать уезжать. Я сказал, что нужно запретить потом приезжать. Это их сознательный выбор, — отметил депутат, назвав уехавших "сбежавшими гастролерами".

Политик считает, что деятели искусств, блогеры и олигархи, выехавшие из страны, "предпочли родине "островки счастья" в других странах". По его словам, артисты зарабатывают деньги здесь, а убегают "при первых сложностях".

Напомним, ранее появилась информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми навсегда покинули Россию. Также распространились слухи об отъезде из страны Земфиры и Ренаты Литвиновой.

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