Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Басков доигрался

Обращение Михалка

Немного юмора

Билан-рашист

Щедрая Джиджи

Раша, гудбай!
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

В России не будут пускать назад артистов, сбежавших после нападения Путина на Украину

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 марта, 10:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В РФ все же есть сознательные граждане, не поддерживающие президента-диктатора. Однако вместо решительных действий они просто выезжают из страны подальше от проблем
В России предложили запретить въезд сбежавшим артистам.
В России предложили запретить въезд сбежавшим артистам. / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

После вторжения Путина в Украину Россия расплачивается за свое кровавое преступление . Санкции, дефицит ресурсов и товаров, обвал рубля, статус страны-изгоя и не только.

Многие российские деятели культуры осуждают и критикуют своего президента-агрессора и выступают против войны в Украине, как Юрия Дудь и Андрей Макаревич . Другие же селебретис делают это молча, то есть не прибегают к более решительным действиям, чтобы свергнуть путинский режим.

Реклама

На днях в Сети распространились слухи, что звезды массово начинают выезжать из России после начала войны в Украине. Однако действительно ли артисты убегают из страны навсегда – неизвестно.

Но на фоне таких сплетен в Госдуме РФ решили так сказать перестраховаться и запретить въезд назад бизнесменам и актерам, сообщают росСМИ . Инициатором такой идеи выступил депутат Султан Хамзаев. Вскоре ее могут вынести на обсуждение.

Султан Хамзаев
Султан Хамзаев / Фото: скриншот

Реклама

Такое поведение выглядело уродливо. Те, кто выбрал такую позицию, — люди взрослые, свободные. Я не говорю, что нужно запрещать уезжать. Я сказал, что нужно запретить потом приезжать. Это их сознательный выбор, — отметил депутат, назвав уехавших "сбежавшими гастролерами".

Политик считает, что деятели искусств, блогеры и олигархи, выехавшие из страны, "предпочли родине "островки счастья" в других странах". По его словам, артисты зарабатывают деньги здесь, а убегают "при первых сложностях".

Напомним, ранее появилась информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми навсегда покинули Россию. Также распространились слухи об отъезде из страны Земфиры и Ренаты Литвиновой.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять