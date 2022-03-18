Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Мисс мира 2021

Стинг с нами

Все о Карасе

Забавный Гарри

Скичко-краш

Коэльо-рашист
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

В россию не вернулись: появилось редкое фото Галкина и Пугачевой в Израиле

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 марта, 08:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По слухам, пара вместе с детьми уехала в Израиль еще в конце февраля
Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас живут в Израиле
Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас живут в Израиле / Фото: Telegram

О новом месте жительства Максима Галкина и Аллы Пугачевой стало известно в начале марта. Певица опровергла, что звездное семейство эмигрировало в Израиль и обещала вернуться в россию.

Максим Галкин сейчас не спешит делиться новыми фото, но от любопытных глаз не скрыться. В Сети появилось фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина с детьми на прогулке.

Реклама
Telegram-канал "НеМалахов"

По информации росСМИ, звездное семейство находится в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты, телезвезды. Пугачева и Галкин арендуют дом, где обосновались с детьми Гарри и Лизой.

Напомним, Максим Галкин один из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в россии и хотят лишить его званий и наград.

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Также Максим Галкин затроллил мужа пропагандистки Маргариты Симоньян.

Реклама

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Старший солдат Пархомук Виталий. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров (Киевская область) нанес значительный урон врагу и погиб, прикрывая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Павлюк Александр – глава Киевской ОВА, руководит обороной столичного региона. До 15 марта был командующим Объединенных сил, успешно держал оборону на Востоке Украины. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Киевщина - в надежных руках!
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять