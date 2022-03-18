В россию не вернулись: появилось редкое фото Галкина и Пугачевой в Израиле

По слухам, пара вместе с детьми уехала в Израиль еще в конце февраля

Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас живут в Израиле / Фото: Telegram

О новом месте жительства Максима Галкина и Аллы Пугачевой стало известно в начале марта. Певица опровергла, что звездное семейство эмигрировало в Израиль и обещала вернуться в россию.

Максим Галкин сейчас не спешит делиться новыми фото, но от любопытных глаз не скрыться. В Сети появилось фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина с детьми на прогулке.

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По информации росСМИ, звездное семейство находится в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты, телезвезды. Пугачева и Галкин арендуют дом, где обосновались с детьми Гарри и Лизой.

Напомним, Максим Галкин один из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в россии и хотят лишить его званий и наград.

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Также Максим Галкин затроллил мужа пропагандистки Маргариты Симоньян.

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